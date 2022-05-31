Рада предлагает СНБО ввести санкции против патриарха Кирилла и еще семерых деятелей РПЦ

Проект постановления №7332 в целом поддержали 292 народных депутата, сообщил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
В пояснительной записке названы церковными деятелями, которые системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев армией РФ:
Санкции, которые предлагает ввести Рада, предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, пользования радиочастотным ресурсом Украины.
Пакет санкций также может включать ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, полный или частичный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов и научного сотрудничества; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений; лишение государственных наград Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Авторы инициативы подчеркивают, что собрано много фактов преступной деятельности высших чинов РПЦ.
В частности, российский патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку проведения так называемой специальной операции на территории Украины, а после зверств российских военных и геноцида украинцев в Буче, Ирпене, Гостомеле и окрестных селах Киевской области он выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, призывая россиян становиться в ряды армии и убивать украинцев.
Авторы документа обращают внимание на то, что митрополит Волоколамский Илларион и протоиерей Николай Балашов продвигают идеологию "русского мира" и непосредственно руководят украинским направлением активности Московской патриархии.
В отношении митрополита Псковского и Пороховского Тихона в проекте постановления указывается, что он вместе с патриархом Кириллом являются одними из главных разработчиков и распространителей концепции "русского мира" – неоимперского проекта, ставшего идеологической основой войны России против Украины.
Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Папа римский Франциск рассказал, что обсуждал с Кириллом его позицию по войне в Украине по Zoom. "Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян. Я выслушал его, а потом ответил: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса". По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки", – рассказал папа.
14 марта Кирилл подарил командующему Росгвардией Виктору Золотову икону и благословил российских военных на войну в Украине, сообщает "Крым.Реалии".
В начале апреля почти 200 священников УПЦ Московского патриархата потребовали церковного суда над патриархом Кириллом из-за поддержки войны в Украине.
Служители РПЦ получили указания агитировать родственников молодых россиян побудить их заключить контракт на военную службу, сообщало ГУР Минобороны Украины.
По данным западных СМИ, Евросоюз может ввести против Кирилла санкции.