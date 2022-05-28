В УПЦ МП заявили, что не разрывают отношения с РПЦ. Церковь продолжит поминать Кирилла, выяснили СМИ

Климент сказал, что статус самоуправляемой церковь имеет с 1990 года, а вчерашний собор "еще раз подчеркнул" это.

Духовное единство УПЦ МП "продолжает поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями", добавил он.

По данным собеседников "Украинской правды" в УПЦ МП, на соборе решили отсоединиться от РПЦ административно, духовное общение сохранили.

"Если коротко, наша церковь отсоединилась административно. Но мы сохранили духовное общение с Москвой. Предлагали некоторые делегаты не поминать патриарха Кирилла, но этого не поддержали. Мы поминаем его, чтобы бог сделал его лучше. Наша Церковь даже врагов поминает. Все решения базируются на грамоте об автономии и самоуправлении, которую УПЦ вручил покойный патриарх Алексий ІІ еще в 1990 году", – сказал собеседник издания.

Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что церковь не получала обращений от УПЦ МП и не может реагировать "на информацию, получаемую из прессы".