В УПЦ МП заявили, что не разрывают отношения с РПЦ. Церковь продолжит поминать Кирилла, выяснили СМИ

Климент сказал, что статус самоуправляемой церковь имеет с 1990 года, а вчерашний собор "еще раз подчеркнул" это.
Духовное единство УПЦ МП "продолжает поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями", добавил он.
По данным собеседников "Украинской правды" в УПЦ МП, на соборе решили отсоединиться от РПЦ административно, духовное общение сохранили.
"Если коротко, наша церковь отсоединилась административно. Но мы сохранили духовное общение с Москвой. Предлагали некоторые делегаты не поминать патриарха Кирилла, но этого не поддержали. Мы поминаем его, чтобы бог сделал его лучше. Наша Церковь даже врагов поминает. Все решения базируются на грамоте об автономии и самоуправлении, которую УПЦ вручил покойный патриарх Алексий ІІ еще в 1990 году", – сказал собеседник издания.
Спикер РПЦ Владимир Легойда заявил, что церковь не получала обращений от УПЦ МП и не может реагировать "на информацию, получаемую из прессы".
УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Патриарх РПЦ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".