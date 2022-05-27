УПЦ МП заявила, что надеется на диалог с ПЦУ, и выдвинула ряд условий

В УПЦ МП считают, что создание Православной церкви Украины (в УПЦ МП пишут ПЦУ – автокефальную церковь Украины – в кавычках и считают ее "так называемой") "углубило недоразумения и привело к физическому противостоянию".
"Но даже в таких кризисных обстоятельствах собор не теряет надежды на возобновление диалога", – сказано в документе.
Собор УПЦ МП считает, что диалог с ПЦУ может состояться при ряде условий.
"ПЦУ необходимо: прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "уставе Православной церкви Украины", фактически неавтокефальный и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены уставом об управлении Украинской православной церкви; решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской православной церкви, как и для большинства поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов", – говорится в постановлении.
Также на сегодняшнем соборе УПЦ МП заявила о своей независимости и выразила несогласие с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, но не осудила его.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
По данным Министерства культуры и информационной политики на 2020 год, число религиозных общин ПЦУ составляет 7097, УПЦ МП – 12 410.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
За три месяца полномасштабного вторжения РФ в ПЦУ перешло более 400 общин из УПЦ МП. Деятельность УПЦ МП запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.
Кроме того, 22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали).
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.