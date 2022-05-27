УПЦ МП заявила, что надеется на диалог с ПЦУ, и выдвинула ряд условий

УПЦ МП (на фото – ее предстоятель Онуфрий) считает, что диалог с ПЦУ может состояться при ряде условий Фото: Українська Православна Церква / Facebook

В УПЦ МП считают, что создание Православной церкви Украины (в УПЦ МП пишут ПЦУ – автокефальную церковь Украины – в кавычках и считают ее "так называемой") "углубило недоразумения и привело к физическому противостоянию".

"Но даже в таких кризисных обстоятельствах собор не теряет надежды на возобновление диалога", – сказано в документе.

Собор УПЦ МП считает, что диалог с ПЦУ может состояться при ряде условий.

"ПЦУ необходимо: прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "уставе Православной церкви Украины", фактически неавтокефальный и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены уставом об управлении Украинской православной церкви; решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской православной церкви, как и для большинства поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов", – говорится в постановлении.

Также на сегодняшнем соборе УПЦ МП заявила о своей независимости и выразила несогласие с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, но не осудила его.