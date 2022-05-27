Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости церкви и выразил несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим войну

В постановлении, которое сегодня принял собор, говорится, что церковь осуждает войну России против Украины и выражает сочувствие всем пострадавшим.

Собор обращается к властям Украины и РФ с призывом продолжать переговоры и искать "сильное и умное слово, которое смогло бы остановить кровопролитие".

"Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ", – говорится в постановлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)