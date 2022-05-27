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Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости церкви и выразил несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим войну

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Участники собора решили изменить устав УПЦ МП
Участники собора решили изменить устав УПЦ МП
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата 27 мая принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ. Об этом проинформировала пресс-служба церкви.

В постановлении, которое сегодня принял собор, говорится, что церковь осуждает войну России против Украины и выражает сочувствие всем пострадавшим. 

Собор обращается к властям Украины и РФ с призывом продолжать переговоры и искать "сильное и умное слово, которое смогло бы остановить кровопролитие". 

"Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ", – говорится в постановлении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали). Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.  

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Патриарх РПЦ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. 

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, патриарх Кирилл, УПЦ МП, Онуфрий, церковь, война России против Украины
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