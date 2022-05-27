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За три месяца вторжения России из Московского патриархата в ПЦУ перешло более 400 общин

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года
Фото: pomisna.info

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля к Православной церкви Украины присоединилось более 400 общин Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом пресс-служба ПЦУ проинформировала 24 мая. 

"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства уже более 400 общин по всей Украине абсолютным большинством голосов утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату и, последовав томосу об автокефалии, присоединились к великой семье Православной церкви Украины", – сказано в релизе. 

Только в Хмельницкой области состоялось больше 100 таких переходов. В релизе подчеркивается, что общины отказались "находиться в структуре, глава и иерархи которой поддерживают и благословляют преступное нападение на Украину". 

Среди приходов, которые за эти три месяца перешли из УПЦ МП в ПЦУ, 50 – под непосредственным руководством предстоятеля церкви митрополита Епифания. 

В 2020 году в Министерстве культуры и информационной политики сообщали "Радіо Свобода", что число религиозных общин ПЦУ составляет 7097, УПЦ МП – 12 410.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал военное вторжение РФ в Украину. В своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение России якобы защитой жителей Донбасс. 

10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его поддержки войны в Украине.

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали). Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.  

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: УПЦ МП, церковь, православие, священник, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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