За три месяца вторжения России из Московского патриархата в ПЦУ перешло более 400 общин

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года Фото: pomisna.info

Об этом пресс-служба ПЦУ проинформировала 24 мая.

"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства уже более 400 общин по всей Украине абсолютным большинством голосов утвердили свой выход из подчинения Московскому патриархату и, последовав томосу об автокефалии, присоединились к великой семье Православной церкви Украины", – сказано в релизе.

Только в Хмельницкой области состоялось больше 100 таких переходов. В релизе подчеркивается, что общины отказались "находиться в структуре, глава и иерархи которой поддерживают и благословляют преступное нападение на Украину".

Среди приходов, которые за эти три месяца перешли из УПЦ МП в ПЦУ, 50 – под непосредственным руководством предстоятеля церкви митрополита Епифания.

В 2020 году в Министерстве культуры и информационной политики сообщали "Радіо Свобода", что число религиозных общин ПЦУ составляет 7097, УПЦ МП – 12 410.