Большинство украинцев считает, что УПЦ Московского патриархата следует запретить – опрос

Именно так большинство опрошенных ответило на вопрос: "Как должно поступить государство с УПЦ Московского патриархата?"

21% респондентов выбрал вариант ответа: "Не запрещать, но лишить льгот, отменить договоры аренды церковных помещений".

Не вмешиваться в деятельность УПЦ МП предлагают 20% опрошенных.

Остальные 8% либо затруднились с ответом, либо предложили иной вариант действий.

При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью. Не поддерживают этого 7% опрошенных.

Социологическое исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1200 человек в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.

20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь УПЦ МП – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове. Портал Zaxid.net писал, что к ПЦУ также присоединился приход в Червонограде Львовской области.

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины".