Умер священник УПЦ МП, раненый при эвакуации из Ирпеня

После ранения священник был госпитализирован в киевскую больницу Охматдет, где он находился пять суток в бессознательном состоянии Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что Бормашев был тяжело ранен 23 марта при попытке эвакуироваться из Ирпеня.

Священник был госпитализирован в киевскую больницу Охматдет, где он находился пять суток в бессознательном состоянии.

Врачи сделали операцию Бормашеву, однако спасти его жизнь не удалось, говорится в сообщении УПЦ МП.

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