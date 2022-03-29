Умер священник УПЦ МП, раненый при эвакуации из Ирпеня

Отмечается, что Бормашев был тяжело ранен 23 марта при попытке эвакуироваться из Ирпеня.
Священник был госпитализирован в киевскую больницу Охматдет, где он находился пять суток в бессознательном состоянии.
Врачи сделали операцию Бормашеву, однако спасти его жизнь не удалось, говорится в сообщении УПЦ МП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 8–9 марта, 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и более половины прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.
20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь УПЦ МП – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове.
Епифаний призвал все религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата, перейти в ПЦУ.