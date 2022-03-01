В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили российских диверсантов. В ПЦУ считают, что их целью был Епифаний

В ПЦУ заявили, что Епифаний не уезжал за пределы Украины Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

По его словам, охрана выявила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию монастыря. Также рядом с монастырем были обнаружены метки, их убрали.

"Публичные заявления [президента РФ Владимира Путина], а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – предстоятель ПЦУ [митрополит Епифаний]. Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для поместной церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла", – подчеркнул Зоря.

Он отметил, что Епифаний не уезжал и не уедет за пределы Украины.

"У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы… Те, кто желал бы, как и Путин, чтобы украинская церковь потеряла своего предстоятеля, мечтают напрасно. Ведь, как известно, береженого и Бог бережет, и собратья-украинцы", – резюмировал Зоря.