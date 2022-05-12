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ВОЙНА В УКРАИНЕ

УПЦ Московского патриархата собрала синод и заявила, что Россия вторглась в Украину из-за действий Порошенко и ПЦУ

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УПЦ МП назвала автокефальную церковь Украины "так называемой ПЦУ"
УПЦ МП назвала автокефальную церковь Украины "так называемой ПЦУ"
Фото: news.church.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата 12 мая собрала синод, по итогам которого информационный отдел УПЦ МП опубликовал заявление о "нередких случаях разжигания вражды и раздора" на религиозной почве в некоторых регионах Украины.

В заявлении отмечается, что церковь осуждает вторжение России в Украину, и подчеркивается, что "украинский народ мужественно защищается от военного нападения Российской Федерации, вторгшейся на территорию нашего суверенного и независимого государства". 

"УПЦ сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и упорно подчеркнула, что война – это большой грех. Поэтому наша церковь неоднократно призывала прекратить кровопролитие и, начав переговорный процесс, решить конфликт с помощью слова, а не оружия. К сожалению, попытки мирных переговоров желаемого результата не принесли", – заявили члены синода. 

Они продолжили, что 14 из 53 епархий УПЦ МП пострадали от обстрелов, а церковь "поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины и будет оказывать благотворительную помощь нуждающимся". 

Члены синода также выразили обеспокоенность по поводу того, что "несмотря на мудрые и взвешенные призывы президента Украины и других государственных деятелей, в некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве". 

В Украине, заявил синод, "разгорается внутренний, религиозный фронт". Так представители УПЦ МП назвали инициативы о запрете или ограничении деятельности этой церкви. Попытки запретить УПЦ МП синод считает "недопустимыми" и нарушающими Конституцию Украины. 

"С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви. С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", – добавили авторы заявления. 

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ". 

В то же время в УПЦ МП отметили, что вопрос будущего этой церкви "является предметом церковного обсуждения" и в "некоторых епархиях проходят собрания духовенства, которое выражает свою позицию". 

Авторы заявления анонсировали собрание с участием епископов, священников, монахов и прихожан "для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые всех беспокоят". 

"В это непростое время, когда наша Родина и наша церковь страдают от войны, а наши мужественные воины стоят на защите государственности Украины, все мы должны объединиться ради победы. Призываем всех к усиленной молитве за Украину и ее власть, за наших военнослужащих и многострадальный народ", – резюмировали они.

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал военное вторжение РФ в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение России якобы защитой жителей Донбасса.

10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его поддержки войны в Украине.

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины". Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.  

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Петр Порошенко, РПЦ, религия, УПЦ МП, Онуфрий, церковь, молитва, война России против Украины, военнослужащий, священник, синод, ПЦУ
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