УПЦ Московского патриархата собрала синод и заявила, что Россия вторглась в Украину из-за действий Порошенко и ПЦУ

В заявлении отмечается, что церковь осуждает вторжение России в Украину, и подчеркивается, что "украинский народ мужественно защищается от военного нападения Российской Федерации, вторгшейся на территорию нашего суверенного и независимого государства".

"УПЦ сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и упорно подчеркнула, что война – это большой грех. Поэтому наша церковь неоднократно призывала прекратить кровопролитие и, начав переговорный процесс, решить конфликт с помощью слова, а не оружия. К сожалению, попытки мирных переговоров желаемого результата не принесли", – заявили члены синода.

Они продолжили, что 14 из 53 епархий УПЦ МП пострадали от обстрелов, а церковь "поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины и будет оказывать благотворительную помощь нуждающимся".

Члены синода также выразили обеспокоенность по поводу того, что "несмотря на мудрые и взвешенные призывы президента Украины и других государственных деятелей, в некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве".

В Украине, заявил синод, "разгорается внутренний, религиозный фронт". Так представители УПЦ МП назвали инициативы о запрете или ограничении деятельности этой церкви. Попытки запретить УПЦ МП синод считает "недопустимыми" и нарушающими Конституцию Украины.

"С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской православной церкви. С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", – добавили авторы заявления.

Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении УПЦ".

В то же время в УПЦ МП отметили, что вопрос будущего этой церкви "является предметом церковного обсуждения" и в "некоторых епархиях проходят собрания духовенства, которое выражает свою позицию".

Авторы заявления анонсировали собрание с участием епископов, священников, монахов и прихожан "для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые всех беспокоят".

"В это непростое время, когда наша Родина и наша церковь страдают от войны, а наши мужественные воины стоят на защите государственности Украины, все мы должны объединиться ради победы. Призываем всех к усиленной молитве за Украину и ее власть, за наших военнослужащих и многострадальный народ", – резюмировали они.