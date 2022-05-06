В Броварах на время войны запретили деятельность УПЦ МП

"Московский патриархат под запретом. Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины. [...] Срок действия запрета – на весь период военного положения", – написал он.
Мэр объяснил, что означает такой запрет.
"Будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", – объяснил Сапожко.
4 мая решение запретить УПЦ МП принял мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин. "Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Моспархата – это два в одном", – объяснил он свое решение.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал военное вторжение РФ в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение России якобы защитой жителей Донбасса.
10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ Московского патриархата потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его поддержки войны в Украине.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.