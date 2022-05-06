В Броварах на время войны запретили деятельность УПЦ МП

"Московский патриархат под запретом. Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины. [...] Срок действия запрета – на весь период военного положения", – написал он.

Мэр объяснил, что означает такой запрет.

"Будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", – объяснил Сапожко.

4 мая решение запретить УПЦ МП принял мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин. "Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Моспархата – это два в одном", – объяснил он свое решение.