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В Броварах на время войны запретили деятельность УПЦ МП

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В УПЦ МП призывали Россию остановить "кровавое безумие"
В УПЦ МП призывали Россию остановить "кровавое безумие"
Фото: church.ua

Городской совет Броваров Киевской области запретил деятельность на территории города Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом 6 мая проинформировал в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Московский патриархат под запретом. Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории общины. [...] Срок действия запрета – на весь период военного положения", – написал он.

Мэр объяснил, что означает такой запрет.

"Будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", – объяснил Сапожко.

https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/3154142038190794

4 мая решение запретить УПЦ МП принял мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин. "Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Моспархата – это два в одном", – объяснил он свое решение.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал военное вторжение РФ в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение России якобы защитой жителей Донбасса.

10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ Московского патриархата потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его поддержки войны в Украине.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Теги: религия, война, УПЦ МП, церковь, запрет, Бровары, вторжение, шествие, война России против Украины, Московский патриархат, мэр
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