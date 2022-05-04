Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП в городе

Семенихин заявил, что принял решение запретить на территории Конотопа деятельность "агентурной сети ФСБ" РФ Фото: wikipedia.org

Соответствующее распоряжение городского головы Семенихин опубликовал на своей странице в Facebook 4 мая.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Моспархата – это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ [РФ]", – написал мэр.

Решение о запрете деятельности УПЦ МП принято "с целью консолидации украинского общества, недопущения раскола Конотопской общины на религиозной основе, антиукраинской деятельности, спекуляции на верованиях жителей" и "учитывая открытую российскую пропаганду в храмах УПЦ, которая подчиняется патриарху Московскому Кириллу", говорится в распоряжении Семенихина.

В документе мэр Конотопа сослался на ст. 42 закона Украины "О местном самоуправлении Украины" и закон Украины "О правовом режиме военного положения".