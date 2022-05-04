Мэр Конотопа запретил деятельность УПЦ МП в городе

Соответствующее распоряжение городского головы Семенихин опубликовал на своей странице в Facebook 4 мая.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Моспархата – это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ [РФ]", – написал мэр.
Решение о запрете деятельности УПЦ МП принято "с целью консолидации украинского общества, недопущения раскола Конотопской общины на религиозной основе, антиукраинской деятельности, спекуляции на верованиях жителей" и "учитывая открытую российскую пропаганду в храмах УПЦ, которая подчиняется патриарху Московскому Кириллу", говорится в распоряжении Семенихина.
В документе мэр Конотопа сослался на ст. 42 закона Украины "О местном самоуправлении Украины" и закон Украины "О правовом режиме военного положения".
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла, который поддержал военное вторжение РФ в Украину. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение России якобы защитой жителей Донбасса.
10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ Московского патриархата потребовали отдать под церковный трибунал патриарха Кирилла из-за его поддержки войны в Украине.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.