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ПОЛИТИКА

Добкин: Я считаю, что сегодня пришло время абсолютной автокефалии Украинской православной церкви

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Добкин заявил, что неправославные не могут решать судьбу Украинской православной церкви
Добкин заявил, что неправославные не могут решать судьбу Украинской православной церкви
Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

Экс-мэр Харькова и бывший народный депутат Михаил Добкин, недавно ставший дьяконом УПЦ МП, в интервью изданию "Бабель", опубликованном 10 мая, заявил, что использование термина "Московский патриархат" относительно его церкви является неправильным, а Украинская православная церковь должна получить автокефалию.

По словам Добкина, этот вопрос вызревал еще при митрополите Киевском и всея Украины Владимире (Сабодане), который возглавлял церковь Московского патриархата до 2014 года.

"Он был поборником автокефалии, но мягким путем – чтобы это было без вызовов, скандалов", – сказал экс-нардеп.

Нынешний глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, по мнению Добкина, "способен спокойно, правильно, по божьим правилам и законам руководить нашей церковью".

"Дело не в том, чтобы убрать московский патриархат. Мы же не связаны с ними пуповиной, мы связаны с определенными жизненными обстоятельствами — больше политическими, чем церковными. Не хочу никого сейчас оговаривать или осуждать, но поверьте, каноническая православная церковь признана почти всеми православными церквями", – отметил политик, не уточняя, какую церковь считает канонической.

Кроме того, Добкин убежден, что неправославные не могут решать судьбу Украинской православной церкви.

"Часто люди вообще неправославные — католики, атеисты, агностики — в Верховной Раде решают, какой быть Украинской православной церкви. Я считаю, это вопрос очень тонкий", – подчеркнул он.

На сегодняшний день две основные православные церкви в Украине – это ПЦУ, которая имеет статус автокефальной (возглавляет митрополит Эпифаний) и УПЦ Московского патриархата, которая является частью Русской православной церкви (возглавляет митрополит Онуфрий).

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Контекст:

Добкин был мэром Харькова в 2006–2010 годах. В марте 2010-го он был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

В феврале 2018 года Добкин создал партию "Христианские социалисты". В 2021 году он баллотировался на должность городского головы Харькова.

Внеочередные выборы мэра прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. Победил в выборах Игорь Терехов.

7 апреля Добкин стал дьяконом Украинской православной церкви Московского патриархата. В ПЦУ назвали это издевательством над церковью.

Теги: Россия, Михаил Добкин, УПЦ МП, Онуфрий, церковь, Московский патриархат, автокефалия, ПЦУ
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