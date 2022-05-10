Добкин: Я считаю, что сегодня пришло время абсолютной автокефалии Украинской православной церкви

Добкин заявил, что неправославные не могут решать судьбу Украинской православной церкви Фото: Наш Дом - Харьков. Команда Михаила Добкина / Facebook

По словам Добкина, этот вопрос вызревал еще при митрополите Киевском и всея Украины Владимире (Сабодане), который возглавлял церковь Московского патриархата до 2014 года.

"Он был поборником автокефалии, но мягким путем – чтобы это было без вызовов, скандалов", – сказал экс-нардеп.

Нынешний глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, по мнению Добкина, "способен спокойно, правильно, по божьим правилам и законам руководить нашей церковью".

"Дело не в том, чтобы убрать московский патриархат. Мы же не связаны с ними пуповиной, мы связаны с определенными жизненными обстоятельствами — больше политическими, чем церковными. Не хочу никого сейчас оговаривать или осуждать, но поверьте, каноническая православная церковь признана почти всеми православными церквями", – отметил политик, не уточняя, какую церковь считает канонической.

Кроме того, Добкин убежден, что неправославные не могут решать судьбу Украинской православной церкви.

"Часто люди вообще неправославные — католики, атеисты, агностики — в Верховной Раде решают, какой быть Украинской православной церкви. Я считаю, это вопрос очень тонкий", – подчеркнул он.

На сегодняшний день две основные православные церкви в Украине – это ПЦУ, которая имеет статус автокефальной (возглавляет митрополит Эпифаний) и УПЦ Московского патриархата, которая является частью Русской православной церкви (возглавляет митрополит Онуфрий).

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.