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"Московский патриархат пополнился еще одним "святым". Добкин стал дьяконом УПЦ МП

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Добкин стал выпускником Харьковской духовной семинарии
Добкин стал выпускником Харьковской духовной семинарии
Фото: Иван Сидор / Facebook

Экс-мэр Харькова и бывший народный депутат Михаил Добкин 7 апреля стал дьяконом Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом написал Telegraf со ссылкой на Харьковскую епархию УПЦ МП.

"В праздник Благовещения пресвятой Богородицы митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий возглавил праздничную божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова… За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", – процитировало издание сайт епархии.

По состоянию на 8 апреля в новости о литургии на сайте епархии нет упоминания о Добкине и фотографий обряда, в котором он участвовал.

Снимки опубликовал в Facebook 8 апреля священник ПЦУ, преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор. Он назвал рукоположение экс-нардепа издевательством над церковью.

"Михаил Добкин – теперь диакон. Поэтому с сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил". Московский патриархат в Украине пополнился еще одним "святым". Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что?" – прокомментировал Сидор.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2167716253397346&id=100004769760515

Харьковская журналистка Марина Николаева написала в Facebook, что после вступления Добкина в УПЦ МП церкви "осталось недолго".

"Процесс запущен, куда Допа не вступает, все заканчивается провалом, все проекты. МП осталось недолго в Украине, какая церковь – таков и дьякон. Наконец-то фраза "сколько стоит опиум для народа" приобретает прямой смысл", – пошутила Николаева.

https://www.facebook.com/marina.nikolaeva.790/posts/5158555584203076

Добкин в Telegram опубликовал новость российского канала Mash о получении духовного сана и написал: "Не поминайте [бывшего мэра Харькова Геннадия] Кернеса всуе. И тогда вашими молитвами прорвемся! Все будет Харьков! Все будет Украина".

Mash в своем посте отметил, что Добкин "успел порулить Харьковом, стать героем мемов, не получить ни от кого денег и не избраться главой Киева".

Контекст:

Добкин был мэром Харькова в 2006–2010 годах. В марте 2010-го он был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

В феврале 2018 года Добкин создал партию "Христианские социалисты". В 2021 году он баллотировался на должность городского головы Харькова.

Внеочередные выборы мэра прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. Победил в выборах Игорь Терехов.

Теги: Украина, Михаил Добкин, Харьков, УПЦ МП, церковь, Московский патриархат, ПЦУ
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