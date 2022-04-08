"Московский патриархат пополнился еще одним "святым". Добкин стал дьяконом УПЦ МП

"В праздник Благовещения пресвятой Богородицы митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий возглавил праздничную божественную литургию в Свято-Благовещенском кафедральном соборе города Харькова… За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", – процитировало издание сайт епархии.

По состоянию на 8 апреля в новости о литургии на сайте епархии нет упоминания о Добкине и фотографий обряда, в котором он участвовал.

Снимки опубликовал в Facebook 8 апреля священник ПЦУ, преподаватель Киевской православной богословской академии Иван Сидор. Он назвал рукоположение экс-нардепа издевательством над церковью.

"Михаил Добкин – теперь диакон. Поэтому с сегодняшнего дня обращаться нужно "отче Михаил". Московский патриархат в Украине пополнился еще одним "святым". Во время жестокой войны России против Украины. Господи, за что?" – прокомментировал Сидор.

Харьковская журналистка Марина Николаева написала в Facebook, что после вступления Добкина в УПЦ МП церкви "осталось недолго".

"Процесс запущен, куда Допа не вступает, все заканчивается провалом, все проекты. МП осталось недолго в Украине, какая церковь – таков и дьякон. Наконец-то фраза "сколько стоит опиум для народа" приобретает прямой смысл", – пошутила Николаева.

Добкин в Telegram опубликовал новость российского канала Mash о получении духовного сана и написал: "Не поминайте [бывшего мэра Харькова Геннадия] Кернеса всуе. И тогда вашими молитвами прорвемся! Все будет Харьков! Все будет Украина".

Mash в своем посте отметил, что Добкин "успел порулить Харьковом, стать героем мемов, не получить ни от кого денег и не избраться главой Киева".