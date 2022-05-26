"Гундяев должен подлежать осуждению, если не отречется от ереси". ПЦУ просит патриарха Варфоломея лишить главу РПЦ престола

Епифаний заявил, что патриарх Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) является одним из создателей идеологии "русского мира". Она, по мнению предстоятеля ПЦУ, подлежит осуждению как ересь. Епифаний для определения идеологии использовал теологический термин "энтофилетизм", который означает смешение церковного и национального.
"Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния. Поэтому я обращался к предстоятелям других поместных церквей с просьбой от всей полноты православия осудить слова и действия московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Не может ведь держать чашу с евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки в крови жертв российской армии, которую он, российский патриарх, благословил на эту бойню", – заявил Епифаний.
По словам Епифания, архиерейский собор ПЦУ обратился к Варфоломею с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола на основании распространения им "еретического этнофилетического учения о "русском мире" и схизм среди православных".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.
Папа римский Франциск рассказал, что обсуждал с Кириллом его позицию по войне в Украине по Zoom. "Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян. Я выслушал его, а потом ответил: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса". По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки", – рассказал папа.
По данным западных СМИ, Евросоюз может ввести против Кирилла санкции.