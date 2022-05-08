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Невзоров: Патриарху Кириллу не хочется сидеть на скамье подсудимых в Гааге. У него остался единственный путь – в юродивые

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Невзоров: Не надо будет удивляться, увидев в следующий раз Гуню, жонглирующего дискосами
Невзоров: Не надо будет удивляться, увидев в следующий раз Гуню, жонглирующего дискосами
Фото: lydianevzorova / Instagram

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) "косит под юродивого", когда говорит, что Россия никогда ни на кого не нападала. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский телеведущий и публицист Александр Невзоров.

3 мая во время литургии Кирилл сказал, что Россия "ни с кем не хочет воевать". "Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – процитировала главу церкви "Медуза"

"Он, вероятно, решил, что сейчас у него только один путь. И это правильное решение. Он понял, что на самом деле ему абсолютно неохота, во-первых, болтаться на фонаре, [во-вторых] ему очень не хочется сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И он понял, что у него один-единственный путь оставался – в юродивые! Юродивых не судят", – сказал Невзоров.

Публицист назвал Кирилла "Гуней" и предположил, что от него можно ожидать еще и не таких заявлений и действий. 

"Не надо будет удивляться, увидев в следующий раз Гуню, не стоящего в царских вратах, а например, сидящего и хихикающего, жонглирующего чашами, дискосами... И с пониманием! Потому что к юродивым всегда относились снисходительно в русской церковной традиции, а уж тем более – в самой церкви. Я думаю, что он начал косить под юродивого", – сказал Невзоров.

Он считает, что избранный Кириллом путь правильный. 

"Это его избавит от трибуналов. Может быть, ему удастся сохранить часть своей собственности", – сказал публицист.

Гордон предположил, что у него огромная собственность. 

"Я не гадаю на кофейной гуще. Где навальнинцы, которые могли бы уже давным-давно предложить нам полную опись имущества гундяйского? Ну вот пока их нет. Я все очень надеюсь", – добавил Невзоров. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Папа римский Франциск рассказал, что обсуждал с Кириллом его позицию по войне в Украине по Zoom. "Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение россиян. Я выслушал его, а потом ответил: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не языком политики, а языком Иисуса". По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарного служки", – рассказал папа. 

По данным западных СМИ, Евросоюз может ввести против Кирилла санкции.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, РПЦ, патриарх Кирилл, война, пропаганда, церковь, война России против Украины
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