С 24 февраля 50 общин перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины

Епифаний стал предстоятелем ПЦУ в 2018 году Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

"С начала полномасштабного российского нападения на Украину уже 50 общин вышли из подчинения Московского патриархата и последовали томосу об автокефалии Православной церкви Украины, перейдя в непосредственное руководство предстоятеля – блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания", – говорится в сообщении.

35 общин перешли в ПЦУ в Киевской области, еще 15 – в других регионах.