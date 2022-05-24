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С 24 февраля 50 общин перешли из УПЦ МП в Православную церковь Украины

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Епифаний стал предстоятелем ПЦУ в 2018 году
Епифаний стал предстоятелем ПЦУ в 2018 году
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

С начала полномасштабной войны РФ против Украины в Православную церковь Украины перешло 50 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ 23 мая.

"С начала полномасштабного российского нападения на Украину уже 50 общин вышли из подчинения Московского патриархата и последовали томосу об автокефалии Православной церкви Украины, перейдя в непосредственное руководство предстоятеля – блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания", – говорится в сообщении.

35 общин перешли в ПЦУ в Киевской области, еще 15 – в других регионах.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: УПЦ МП, война России против Украины, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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