ПЦУ будет просить Кабмин отдать ей часть Киево-Печерской лавры – решение синода

В нем сказано, что решение о создании монастыря синод принял, учитывая особое значение Киево-Печерской лавры как святыни всеукраинского и мирового значения, и с целью "преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата".

Синод утвердил название нового монастыря (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра ПЦУ), его устав и определил, что он будет напрямую подчиняться главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Следующим шагом он должен обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности, говорится в сообщении синода.