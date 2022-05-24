ПЦУ будет просить Кабмин отдать ей часть Киево-Печерской лавры – решение синода

В нем сказано, что решение о создании монастыря синод принял, учитывая особое значение Киево-Печерской лавры как святыни всеукраинского и мирового значения, и с целью "преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата".
Синод утвердил название нового монастыря (Свято-Успенская Киево-Печерская лавра ПЦУ), его устав и определил, что он будет напрямую подчиняться главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Следующим шагом он должен обратиться в Кабмин с ходатайством о передаче одного из храмов верхней лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности, говорится в сообщении синода.
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству. Отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. 79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года находятся в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП по распоряжению КМУ.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.