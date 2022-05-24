Во Львовской области священника УПЦ МП облили зеленской

Как пишет портал Zaxid.net, на место инцидента приезжали полицейские, но настоятель отказался писать заявление, претензий ни к кому нет.

В пресс-службе горсовета Стрыя сообщили порталу, что о существовании этого прихода УПЦ МП в городе не знал никто, хотя религиозная община Украинской православной церкви Воскресения Христова зарегистрирована в Стрые в 2010 году.

Издание пишет, что приход незначителен (10-20 человек), собственной церкви он не имеет, собирался в арендованных помещениях. . Священник тоже неместный. По данным горсовета, только в прошлом году стало известно об их деятельности в городе.

"На этой неделе мы готовим решение о запрете деятельности УПЦ МП на территории Стрыйской общины", – сказала спикер горсовета Марта Стадник.