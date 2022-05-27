В ПЦУ прокомментировали собор УПЦ МП: Гора родила мышь

Зоря о соборе УПЦ МП: На все, что сочли нужным сказать о войне, нашли сорок слов! Фото: Євстратій Зоря / Facebook

"МП Шредингера". Итоги "собора УПЦ" можно кратко оценить словами митрополита Епифания в докладе на архиерейском соборе ПЦУ: "Из большой тучи – небольшой дождь", – написал Зоря.

Он прокомментировал основные тезисы из постановления собора, подчеркнув, что фразы о российской агрессии – максимально "мягкие и округлые", а осуждения действий патриарха Русской православной церкви Кирилла, который поддержал вторжение РФ в Украину в тексте документа нет – собор только выразил несогласие с позицией Кирилла.

"Это после трех месяцев страданий, которые главным образом затронули области, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, нашли сорок слов! И ни одного из них – об оценке идеологии "русского мира", как основы агрессии, и о своей роли в распространении этой идеологии", – подчеркнул Зоря.

Он также прокомментировал внесение изменений в устав УПЦ МП (церковь сегодня заявила о своей полной независимости).

"Зачистка устава – это то же, что отсутствие слов "Московский патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что УПЦ – остается в юрисдикции Московского патриархата. Слова о "независимости и самостоятельности" – изобретение еще 1990 года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии – даже о теоретическом желании ее достижения", – подчеркнул архиепископ ПЦУ.

Он предполагает, что предстоятель УПЦ МП Онуфрий продолжит упоминать в своих службах главу РПЦ Кирилла. "А это значит – дальнейшую зависимость от Кирилла всей митрополии", – пояснил Зоря.

Собор также заявил сегодня, что надеется на диалог с ПЦУ и выдвинул ряд условий для его проведения.

"Чтобы диалог состоялся", ставятся три условия: согласиться, что общины не будут переходить с МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ – "неканоническая". То есть собор отбрасывает предложение архиерейского собора ПЦУ о диалоге без предыдущих условий? Ждем разъяснения от другой стороны, но пока это выглядит так: выполнение трех условий должно только открыть диалог ясно обозначенной цели", – отреагировал Зоря.

По мнению архиепископа, цель собора – максимально свернуть дискуссию.

"Теперь на все вопросы внутри Московского патриархата в Украине будет ответ: читайте решение собора, там все сказано. "Гора родила мышь", – резюмировал Зоря.