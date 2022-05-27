В ПЦУ прокомментировали собор УПЦ МП: Гора родила мышь

"МП Шредингера". Итоги "собора УПЦ" можно кратко оценить словами митрополита Епифания в докладе на архиерейском соборе ПЦУ: "Из большой тучи – небольшой дождь", – написал Зоря.
Он прокомментировал основные тезисы из постановления собора, подчеркнув, что фразы о российской агрессии – максимально "мягкие и округлые", а осуждения действий патриарха Русской православной церкви Кирилла, который поддержал вторжение РФ в Украину в тексте документа нет – собор только выразил несогласие с позицией Кирилла.
"Это после трех месяцев страданий, которые главным образом затронули области, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, нашли сорок слов! И ни одного из них – об оценке идеологии "русского мира", как основы агрессии, и о своей роли в распространении этой идеологии", – подчеркнул Зоря.
Он также прокомментировал внесение изменений в устав УПЦ МП (церковь сегодня заявила о своей полной независимости).
"Зачистка устава – это то же, что отсутствие слов "Московский патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что УПЦ – остается в юрисдикции Московского патриархата. Слова о "независимости и самостоятельности" – изобретение еще 1990 года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии – даже о теоретическом желании ее достижения", – подчеркнул архиепископ ПЦУ.
Он предполагает, что предстоятель УПЦ МП Онуфрий продолжит упоминать в своих службах главу РПЦ Кирилла. "А это значит – дальнейшую зависимость от Кирилла всей митрополии", – пояснил Зоря.
Собор также заявил сегодня, что надеется на диалог с ПЦУ и выдвинул ряд условий для его проведения.
"Чтобы диалог состоялся", ставятся три условия: согласиться, что общины не будут переходить с МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ – "неканоническая". То есть собор отбрасывает предложение архиерейского собора ПЦУ о диалоге без предыдущих условий? Ждем разъяснения от другой стороны, но пока это выглядит так: выполнение трех условий должно только открыть диалог ясно обозначенной цели", – отреагировал Зоря.
По мнению архиепископа, цель собора – максимально свернуть дискуссию.
"Теперь на все вопросы внутри Московского патриархата в Украине будет ответ: читайте решение собора, там все сказано. "Гора родила мышь", – резюмировал Зоря.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
По данным Министерства культуры и информационной политики на 2020 год, число религиозных общин ПЦУ составляет 7097, УПЦ МП – 12 410.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".
За три месяца полномасштабного вторжения РФ в ПЦУ перешло более 400 общин из УПЦ МП. Деятельность УПЦ МП запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области ее приостановили на время войны.
Кроме того, 22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 "О запрете Московского патриархата на территории Украины" (его пока не рассматривали).
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.