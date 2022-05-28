В РПЦ отреагировали на решение собора УПЦ МП о "независимости" церкви

"Мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви", – написал он.

Легойда заявил, что УПЦ МП "находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон".

"В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой УПЦ", – добавил он.