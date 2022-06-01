Седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет, но, наверное, без газового эмбарго – Кулеба

Кулеба о газовом эмбарго: Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет Скриншот: Факти ICTV / YouTube

"Опасный прецедент в том, что было найдено решение, которое создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это Венгрия, из-за давления которой задержался пакет, но это также Словакия и Чехия, которые чрезвычайно дружественно к нам настроены и много помогли с начала войны. Опасность в том, что теперь при обсуждении санкций создан прецедент, когда для некоторых стран создается отдельный режим. Нет 100-процентного единства. И когда будет вестись работа уже над седьмым пакетом, а седьмой пакет санкций обязательно будет, то важно будет работать так, чтобы другие санкции не принимались таким образом", – рассказал он.

Министр сомневается, что в седьмом пакете будет запрет на поставки российского газа в Европу.

"Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет. Просто некоторым странам, критически зависящим от российского газа, еще предстоит найти определенные технологические решения", – подчеркнул Кулеба.

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