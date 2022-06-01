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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Седьмой пакет санкций ЕС против России обязательно будет, но, наверное, без газового эмбарго – Кулеба

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Кулеба о газовом эмбарго: Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет
Кулеба о газовом эмбарго: Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, которое вышло 1 июня, рассказал, что в вопросе принятия шестого пакета санкций ЕС есть "опасный прецедент".

"Опасный прецедент в том, что было найдено решение, которое создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это Венгрия, из-за давления которой задержался пакет, но это также Словакия и Чехия, которые чрезвычайно дружественно к нам настроены и много помогли с начала войны. Опасность в том, что теперь при обсуждении санкций создан прецедент, когда для некоторых стран создается отдельный режим. Нет 100-процентного единства. И когда будет вестись работа уже над седьмым пакетом, а седьмой пакет санкций обязательно будет, то важно будет работать так, чтобы другие санкции не принимались таким образом", – рассказал он.

Министр сомневается, что в седьмом пакете будет запрет на поставки российского газа в Европу. 

"Я не думаю, что оно будет в седьмом пакете, но я убежден, что оно непременно будет. Просто некоторым странам, критически зависящим от российского газа, еще предстоит найти определенные технологические решения", – подчеркнул Кулеба. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, он раскритиковал Орбана. Тот, по словам Хабека, продавливал свои интересы до последнего. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, газ, санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины
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