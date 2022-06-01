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"Газпром" заявил, что больше не будет поставлять газ в Германию по контракту с компанией Shell

"Газпром" утверждает, что британская компания не расплатилась за газ, поставленный в апреле
"Газпром" утверждает, что британская компания не расплатилась за газ, поставленный в апреле
Фото: EPA

Из-за отказа британской компании Shell Energy Europe Limited платить за российский газ в рублях компания "Газпром экспорт" не будет поставлять ей газ с 1 июня. Об этом "Газпром" проинформировал 31 мая в Telegrаm.

"Shell Energy Europe Limited уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях в соответствии с указом президента РФ [...] и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд м³", – говорится в сообщении.

"Газпром" утверждает, что "на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле".

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", – подчеркнули в российской компании.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

Однако 12 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что 20 компаний из Европы уже открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, еще 14 клиентов "Газпрома" запросили документы для открытия счета в валюте РФ.

В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.

21 мая Россия остановила поставки газа в Финляндию.

Компания из Нидерландов GasTerra также отказалась платить России за газ в рублях, "Газпром" уже объявил, что с 31 мая прекратит поставки.

31 мая "Газпром" уведомил датскую компанию Ørsted, что из-за отказа платить в рублях прекращает поставки газа по контракту с ней с 7.00 (по киевскому времени) 1 июня.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Германия, Великобритания, газ, санкции, Shell, Газпром экспорт, российский газ
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