"Газпром" заявил, что больше не будет поставлять газ в Германию по контракту с компанией Shell

"Газпром" утверждает, что британская компания не расплатилась за газ, поставленный в апреле Фото: EPA

"Shell Energy Europe Limited уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях в соответствии с указом президента РФ [...] и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". Максимальный годовой объем поставок по этому контракту составляет 1,2 млрд м³", – говорится в сообщении.

"Газпром" утверждает, что "на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле".

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", – подчеркнули в российской компании.