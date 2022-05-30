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Компания из Нидерландов отказалась платить России за газ в рублях, "Газпром" объявил о прекращении его подачи

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Компания из Нидерландов отметила, что призывала "Газпром" соблюдать контракт
Компания из Нидерландов отметила, что призывала "Газпром" соблюдать контракт
Фото: EPA

Российская компания "Газпром" объявила газовому трейдеру из Нидерландов GasTerra (штаб-квартира находится в Гронингене), что 31 мая прекратит поставки газа в связи с отказом платить за энергоноситель в российских рублях. Об этом GasTerra проинформировала 30 мая.

"GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по односторонним платежам. Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая", – говорится в сообщении.

Компания из Нидерландов объяснила, что не соглашается с требованиями "Газпрома" в связи с тем, что "это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым маршрутом оплаты".

"В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании. Прекращение поставок "Газпромом" означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, примерно 2 млрд м³ законтрактованного газа поставляться не будет. GasTerra предвидела это, покупая газ у других поставщиков", – заявили в компании.

GasTerra подчеркнула, что она "неоднократно призывала "Газпром" соблюдать оговоренную в контракте структуру платежей и обязательства по поставкам, но безрезультатно".

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.

12 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что 20 компаний из Европы уже открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, еще 14 клиентов "Газпрома" запросили документы для открытия счета в валюте РФ.

Теги: Газпром, Россия, газ, санкции, Нидерланды, рубль, документы
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