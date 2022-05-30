Компания из Нидерландов отказалась платить России за газ в рублях, "Газпром" объявил о прекращении его подачи

"GasTerra приняла решение не выполнять требования "Газпрома" по односторонним платежам. Эти платежные требования изложены в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая", – говорится в сообщении.

Компания из Нидерландов объяснила, что не соглашается с требованиями "Газпрома" в связи с тем, что "это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым маршрутом оплаты".

"В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании. Прекращение поставок "Газпромом" означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, примерно 2 млрд м³ законтрактованного газа поставляться не будет. GasTerra предвидела это, покупая газ у других поставщиков", – заявили в компании.

GasTerra подчеркнула, что она "неоднократно призывала "Газпром" соблюдать оговоренную в контракте структуру платежей и обязательства по поставкам, но безрезультатно".