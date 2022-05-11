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США поставят Болгарии газ по цене ниже, чем у "Газпрома"

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Петков и Харрис договорились о поставках сжиженного природного газа в Болгарию
Петков и Харрис договорились о поставках сжиженного природного газа в Болгарию
Фото: government.bg

Соединенные Штаты поставят в Болгарию сжиженный природный газ. Об этом 11 мая сообщили на сайте правительства Болгарии по итогам встречи премьер-министра страны Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне.

Отмечается, что Харрис "поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета".

"Со своей стороны премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии наряду с солидарностью с ЕС. Также договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже, чем у "Газпрома", которые начнутся в июне", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российский "Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях".

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно. По его словам, РФ использует газ "как политический инструмент".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля назвала приостановление российским "Газпромом" поставок газа в ряд стран ЕС в одностороннем порядке очередной провокацией Кремля. Она отметила, что отключенные "Газпромом" Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.

Теги: Газпром, Россия, США, газ, Болгария, энергетика, правительство, Вашингтон, независимость, вице-президент, суверенитет, премьер-министр, встреча, природный газ, Камала Харрис, Кирил Петков
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