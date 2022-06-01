"Газпром" прекращает поставки газа крупнейшей компании из Дании, отказавшейся платить в рублях

"31 мая "Газпром экспорт" сообщил Ørsted, что компания прекратит подачу газа Ørsted 1 июня 2022 года в 6.00 по центральноевропейскому времени (7.00 по Киеву. – "ГОРДОН"). Таким образом, "Газпром экспорт" не выполняет договоренность о поставках газа Ørsted. "Газпром экспорт" настаивает, чтобы Ørsted оплачивал поставки газа в рублях. Ørsted не обязан делать это по контракту, компания продолжит платить в евро", – сказано в заявлении.
Главный исполнительный директор Ørsted Мэдс Ниппер заявил, что компания готовилась к подобному сценарию и рассчитывает, что сможет продолжать поставки газа клиентам.
"Ситуация подчеркивает необходимость того, чтобы ЕС стал независимым от российского газа за счет ускорения развития возобновляемой энергетики", – объяснил он.
Ниппер отметил, что Россия не сможет напрямую перекрыть газ Дании, поскольку прямого газопровода в эту страну из России нет.
"Дания сможет получить газ. Однако это означает, что газ для Дании должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это возможно", – подчеркнули в Ørsted.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
Однако 12 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что 20 компаний из Европы уже открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, еще 14 клиентов "Газпрома" запросили документы для открытия счета в валюте РФ.
В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.
21 мая Россия остановила поставки газа в Финляндию.
Компания из Нидерландов GasTerra также отказалась платить России за газ в рублях, "Газпром" уже объявил, что с 31 мая прекратит поставки.