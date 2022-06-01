"Газпром" прекращает поставки газа крупнейшей компании из Дании, отказавшейся платить в рублях

В Ørsted заявили, что готовились к подобному сценарию Фото: EPA

"31 мая "Газпром экспорт" сообщил Ørsted, что компания прекратит подачу газа Ørsted 1 июня 2022 года в 6.00 по центральноевропейскому времени (7.00 по Киеву. – "ГОРДОН"). Таким образом, "Газпром экспорт" не выполняет договоренность о поставках газа Ørsted. "Газпром экспорт" настаивает, чтобы Ørsted оплачивал поставки газа в рублях. Ørsted не обязан делать это по контракту, компания продолжит платить в евро", – сказано в заявлении.

Главный исполнительный директор Ørsted Мэдс Ниппер заявил, что компания готовилась к подобному сценарию и рассчитывает, что сможет продолжать поставки газа клиентам.

"Ситуация подчеркивает необходимость того, чтобы ЕС стал независимым от российского газа за счет ускорения развития возобновляемой энергетики", – объяснил он.

Ниппер отметил, что Россия не сможет напрямую перекрыть газ Дании, поскольку прямого газопровода в эту страну из России нет.

"Дания сможет получить газ. Однако это означает, что газ для Дании должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это возможно", – подчеркнули в Ørsted.