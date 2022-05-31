Датская компания отказалась оплачивать российский газ в рублях. В Дании допускают прекращение поставок

Прямого газопровода из России в Данию нет, так что Дания сможет получать газ на европейском рынке, отметили в компании Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет таких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Конечный срок платежа – 31 мая, и Orsted будет продолжать платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", – говорится в заявлении.

Поскольку прямого газопровода из России в Данию нет, Россия не может напрямую перекрыть поставки газа в страну, поэтому Дания все еще сможет получать газ, отметили в компании.

"Однако это означает, что газ для Дании необходимо в большей степени закупать на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это станет возможным", – подчеркнули в Orsted.

В компании говорят, что готовились к этому сценарию: Orsted имеет хранилища, в частности, в Дании и Германии, и заполняет их, чтобы обеспечить поставки газа клиентам. Компания подчеркнула, что полностью поддерживает стремление правительств Дании и ЕС стать независимыми от российского газа и ускорить "зеленую" трансформацию энергетического сектора ЕС.

В Orsted добавили, что после масштабного нападения РФ на Украину уже предприняли ряд шагов, чтобы прекратить сотрудничество с РФ: прекратили все поставки угля из РФ, убедились, что ни один из прямых поставщиков Orsted для создания возобновляемых источников энергии не является российским, и решили не заключать новые контракты с "Газпромом".