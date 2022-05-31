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Датская компания отказалась оплачивать российский газ в рублях. В Дании допускают прекращение поставок

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Прямого газопровода из России в Данию нет, так что Дания сможет получать газ на европейском рынке, отметили в компании
Прямого газопровода из России в Данию нет, так что Дания сможет получать газ на европейском рынке, отметили в компании
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Датская энергетическая компания Orsted заявила, что отказывается выполнять требования "Газпрома" платить за российский газ в рублях. Поэтому компания допускает в ближайшее время прекращение поставок. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном 30 мая.

"Газпром экспорт" продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет таких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Конечный срок платежа – 31 мая, и Orsted будет продолжать платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Orsted. По мнению Orsted, это будет нарушением контракта", – говорится в заявлении.

Поскольку прямого газопровода из России в Данию нет, Россия не может напрямую перекрыть поставки газа в страну, поэтому Дания все еще сможет получать газ, отметили в компании.

"Однако это означает, что газ для Дании необходимо в большей степени закупать на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это станет возможным", – подчеркнули в Orsted.

В компании говорят, что готовились к этому сценарию: Orsted имеет хранилища, в частности, в Дании и Германии, и заполняет их, чтобы обеспечить поставки газа клиентам. Компания подчеркнула, что полностью поддерживает стремление правительств Дании и ЕС стать независимыми от российского газа и ускорить "зеленую" трансформацию энергетического сектора ЕС.

В Orsted добавили, что после масштабного нападения РФ на Украину уже предприняли ряд шагов, чтобы прекратить сотрудничество с РФ: прекратили все поставки угля из РФ, убедились, что ни один из прямых поставщиков Orsted для создания возобновляемых источников энергии не является российским, и решили не заключать новые контракты с "Газпромом".

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

Однако 12 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что 20 компаний из Европы уже открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, еще 14 клиентов "Газпрома" запросили документы для открытия счета в валюте РФ.

В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.

21 мая Россия остановила поставки газа в Финляндию.

Компания из Нидерландов GasTerra также отказалась платить России за газ в рублях, "Газпром" уже объявил, что с 31 мая прекратит поставки.

Теги: Газпром, газ, Дания, экспорт, Газпром экспорт, российский газ
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