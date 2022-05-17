Украина готова помочь Европе избавиться от энергетической зависимости от России – глава ДТЭК Тимченко

"Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, крайне важно полностью пересмотреть стратегию энергетической безопасности Европейского союза. Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения и стать надежным партнером по обновленной энергетической стратегии ЕС", – отметил Тимченко.

Участники форума также обсудили современное состояние украинской энергетической инфраструктуры, острую потребность в ее поддержке и перспективном сотрудничестве с политиками и бизнесменами Украины, Германии и на уровне ЕС.

Форум организован Немецкой восточной бизнес-ассоциацией и проходит в сотрудничестве с Ассоциацией немецких промышленно-торговых палат (DIHK), Федерацией немецкой промышленности (BDI) и Немецко-украинской промышленно-торговой палатой (AHK), поддерживается NRW.Global Business.