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Украина готова помочь Европе избавиться от энергетической зависимости от России – глава ДТЭК Тимченко

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Максим Тимченко: Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения
Максим Тимченко: Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения
Фото: dtek.com

Украина готова помочь Европейскому союзу ослабить зависимость от российских энергоресурсов и стать надежным поставщиком энергии в Европу. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время форума Energy Ukraine в Берлине, сообщила пресс-служба компании.

"Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, крайне важно полностью пересмотреть стратегию энергетической безопасности Европейского союза. Украина готова принять участие в процессе "дерусификации" европейского энергоснабжения и стать надежным партнером по обновленной энергетической стратегии ЕС", – отметил Тимченко.

Участники форума также обсудили современное состояние украинской энергетической инфраструктуры, острую потребность в ее поддержке и перспективном сотрудничестве с политиками и бизнесменами Украины, Германии и на уровне ЕС.

Форум организован Немецкой восточной бизнес-ассоциацией и проходит в сотрудничестве с Ассоциацией немецких промышленно-торговых палат (DIHK), Федерацией немецкой промышленности (BDI) и Немецко-украинской промышленно-торговой палатой (AHK), поддерживается NRW.Global Business.

Контекст:

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии.

Теги: Россия, Германия, уголь, энергетика, ДТЭК, Европейский союз, Максим Тимченко, российский газ, ЕС
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