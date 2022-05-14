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Украина может помочь ЕС избавиться от зависимости от российских энергоресурсов – гендиректор ДТЭК

Максим Тимченко: Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе
Максим Тимченко: Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе
Фото: rbc.ua

Украина в течение года может кратно увеличить поставки электроэнергии в Европу и помочь странам Европейского союза уйти от зависимости от российских энергоресурсов. Об этом написал в колонке для Atlantic Council генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Россия использует энергетические ресурсы как оружие для шантажа большей части мира. Отрезание России основного источника финансирования и закупка энергии в Украине не только сократит финансирование российских военных, но и поможет восстановить мирную страну, которая имеет европейские ценности и будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы", – отметил он.

По его словам, Украина уже имеет возможность экспортировать в ЕС до 1,5 ГВт электроэнергии. По оценкам компании, потенциально поставки могут увеличиться до 3–4 ГВт в течение года. Также Украина может предложить ЕС свою газовую инфраструктуру и потенциал для роста добычи природного газа, подчеркнул Тимченко.

После Норвегии Украина владеет самыми большими газовыми залежами в Европе и добывала почти 20 млрд м³ газа в год до войны, сообщил он. По прогнозам ДТЭК, эта цифра вырастет на треть в течение следующих трех лет.

"Но для полной интеграции нашей страны в Европу понадобится что-то вроде "украинского плана Маршалла", направленного на восстановление Украины с учетом долгосрочной экономической стабильности, и энергетика должна быть одним из ее приоритетов. Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе", – резюмировал глава ДТЭК.

Контекст:

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии.

Теги: Россия, энергетика, ДТЭК, Европейский союз, Европа, Максим Тимченко, Atlantic Council, российский газ, ЕС
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