Украина может помочь ЕС избавиться от зависимости от российских энергоресурсов – гендиректор ДТЭК

"Россия использует энергетические ресурсы как оружие для шантажа большей части мира. Отрезание России основного источника финансирования и закупка энергии в Украине не только сократит финансирование российских военных, но и поможет восстановить мирную страну, которая имеет европейские ценности и будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы", – отметил он.
По его словам, Украина уже имеет возможность экспортировать в ЕС до 1,5 ГВт электроэнергии. По оценкам компании, потенциально поставки могут увеличиться до 3–4 ГВт в течение года. Также Украина может предложить ЕС свою газовую инфраструктуру и потенциал для роста добычи природного газа, подчеркнул Тимченко.
После Норвегии Украина владеет самыми большими газовыми залежами в Европе и добывала почти 20 млрд м³ газа в год до войны, сообщил он. По прогнозам ДТЭК, эта цифра вырастет на треть в течение следующих трех лет.
"Но для полной интеграции нашей страны в Европу понадобится что-то вроде "украинского плана Маршалла", направленного на восстановление Украины с учетом долгосрочной экономической стабильности, и энергетика должна быть одним из ее приоритетов. Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе", – резюмировал глава ДТЭК.
Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.
Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии.