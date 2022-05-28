"Нафтогаз" начал предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа – Витренко

"Мы уже начали предарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения к "Газпрому". Есть некоторое время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос до арбитража, если не решим – новый арбитраж. Причина – они платят меньше, чем должны платить по контракту. У них нет для этого никакого обоснования – контракт у нас "качай или плати", – сказал он.
Глава украинской компании отметил, что невыполнение "Газпромом" обязательства "качай или платы" означает, что российская сторона нарушает не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании, в рамках которого украинская сторона отозвала из арбитража претензии к "Газпрому" на сумму $12,2 млрд.
21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.
30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что значительно превышает имеющийся транзит.
15 декабря "Газпром" сообщил, что выполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины за 2021 год.
Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.