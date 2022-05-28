"Нафтогаз" начал предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" контракта на транзит газа – Витренко

"Мы уже начали предарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения к "Газпрому". Есть некоторое время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос до арбитража, если не решим – новый арбитраж. Причина – они платят меньше, чем должны платить по контракту. У них нет для этого никакого обоснования – контракт у нас "качай или плати", – сказал он.

Глава украинской компании отметил, что невыполнение "Газпромом" обязательства "качай или платы" означает, что российская сторона нарушает не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании, в рамках которого украинская сторона отозвала из арбитража претензии к "Газпрому" на сумму $12,2 млрд.