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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Самые жесткие санкции". The Wall Street Journal сообщила, что ЕС запретит страхование танкеров с российской нефтью

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Как отмечает The Wall Street Journal, компаний, которые готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах, не так много
Как отмечает The Wall Street Journal, компаний, которые готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах, – не так много
Фото: depositphotos.com

Европейский союз запретит страхование танкеров с российской нефтью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных дипломатов.

По данным газеты, эти "самые жесткие" ограничения включены в шестой пакет санкций ЕС против России.

"Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что запрет европейским компаниям страховать танкеры, которые перевозят нефть из РФ, является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния, которым располагает ЕС, чтобы нанести ущерб российской экономике", – говорится в сообщении.

Как отмечает The Wall Street Journal, компаний, которые готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах, – не так много. Запрет на страхование уже показал свою эффективность для сдерживания экспорта иранской нефти, когда Запад пытался заставить Тегеран вести переговоры о ядерной программе.

Крупные судоходные страны, такие как Греция, Кипр и Мальта, сначала не соглашались на внесение запрета страхования в новый санкционный пакет. В качестве компромисса было принято решение, что запрет введут поэтапно в течение шести месяцев.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники Евросоюза подпишут нефтяное эмбарго уже в ближайшие дни.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что частичное эмбарго на российскую нефть будет стоить России трети военного бюджета 2021 года.

Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, танкер
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