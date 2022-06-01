"Самые жесткие санкции". The Wall Street Journal сообщила, что ЕС запретит страхование танкеров с российской нефтью

Как отмечает The Wall Street Journal, компаний, которые готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах, – не так много Фото: depositphotos.com

По данным газеты, эти "самые жесткие" ограничения включены в шестой пакет санкций ЕС против России.

"Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что запрет европейским компаниям страховать танкеры, которые перевозят нефть из РФ, является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния, которым располагает ЕС, чтобы нанести ущерб российской экономике", – говорится в сообщении.

Как отмечает The Wall Street Journal, компаний, которые готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах, – не так много. Запрет на страхование уже показал свою эффективность для сдерживания экспорта иранской нефти, когда Запад пытался заставить Тегеран вести переговоры о ядерной программе.

Крупные судоходные страны, такие как Греция, Кипр и Мальта, сначала не соглашались на внесение запрета страхования в новый санкционный пакет. В качестве компромисса было принято решение, что запрет введут поэтапно в течение шести месяцев.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники Евросоюза подпишут нефтяное эмбарго уже в ближайшие дни.

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