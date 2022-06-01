Частичное эмбарго на нефть будет стоить России трети оборонного бюджета 2021 года – министр энергетики Украины

"Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, а это 2/3 поставок в Евросоюз. Относительно трубопроводной нефти предполагается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%. Bloomberg оценивает годовые потери России из-за эмбарго ЕС примерно в $10 млрд из-за того, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой. Еще $12 млрд потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветку "Дружбы". Вместе это треть военного бюджета России в 2021 году", – написал он.
Галущенко добавил, что сам факт эмбарго "сделает российскую нефть еще более токсичной, откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну".
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Венгрия была последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".