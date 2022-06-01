Частичное эмбарго на нефть будет стоить России трети оборонного бюджета 2021 года – министр энергетики Украины

"Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, а это 2/3 поставок в Евросоюз. Относительно трубопроводной нефти предполагается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%. Bloomberg оценивает годовые потери России из-за эмбарго ЕС примерно в $10 млрд из-за того, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой. Еще $12 млрд потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветку "Дружбы". Вместе это треть военного бюджета России в 2021 году", – написал он.

Галущенко добавил, что сам факт эмбарго "сделает российскую нефть еще более токсичной, откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну".