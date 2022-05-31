Частичное нефтяное эмбарго лишит Россию десятков миллиардов долларов в год – Bloomberg

Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю – Венгрию, Словакию и Чехию Фото: ЕРА

Под запрет попадает нефть, которая поставляется в танкерах, при этом доставка морем составляет около двух третей российского импорта нефти, отмечает агентство.

Вступив в силу, эта мера будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год, говорится в статье.

Bloomberg считает, что ограничение поставок в ЕС заставит РФ снизить цены для азиатского рынка, где баррель нефти марки Urals и так продается со скидкой в $34 по сравнению с баррелем Brent.

Кроме того, отказ Польши и Германии от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" лишит Россию еще $12 млрд. Аналитики Bloomberg пришли к этой цифре, основываясь на объемах продаж 2021 года и средней цене на нефть в этот период.

Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю, – в Венгрию, Словакию и Чехию. Россия продолжит зарабатывать на этом около $6 млрд, отмечает агентство.