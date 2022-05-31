ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Частичное нефтяное эмбарго лишит Россию десятков миллиардов долларов в год – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю Венгрию, Словакию и Чехию
Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю – Венгрию, Словакию и Чехию
Фото: ЕРА

Частичное нефтяное эмбарго, которое 30 мая согласовали лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе, может лишить Россию десятков миллиардов долларов дохода в год. Об этом пишет Bloomberg.

Под запрет попадает нефть, которая поставляется в танкерах, при этом доставка морем составляет около двух третей российского импорта нефти, отмечает агентство.

Вступив в силу, эта мера будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год, говорится в статье.

Bloomberg считает, что ограничение поставок в ЕС заставит РФ снизить цены для азиатского рынка, где баррель нефти марки Urals и так продается со скидкой в $34 по сравнению с баррелем Brent.

Кроме того,  отказ  Польши и Германии от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" лишит Россию еще $12 млрд.  Аналитики  Bloomberg пришли к этой цифре, основываясь на объемах продаж 2021 года и средней цене на нефть в этот период.

Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю, –  в Венгрию, Словакию и Чехию.  Россия продолжит зарабатывать на этом около $6 млрд,  отмечает агентство.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил 31 мая о достижении договоренности об ограничении экспорта в Европейский союз нефти из России. "Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимум давления на Россию с целью прекращения войны", – написал он.

Теги: Германия, Чехия, Польша, санкции, Словакия, Венгрия, нефть, Европейский совет, война России против Украины, нефтепровод Дружба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом
В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (65839)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (57256)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (40498)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (39567)
5
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (37752)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (28038)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (20966)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (19947)
 
 
 
 