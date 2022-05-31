Частичное нефтяное эмбарго лишит Россию десятков миллиардов долларов в год – Bloomberg

Под запрет попадает нефть, которая поставляется в танкерах, при этом доставка морем составляет около двух третей российского импорта нефти, отмечает агентство.
Вступив в силу, эта мера будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год, говорится в статье.
Bloomberg считает, что ограничение поставок в ЕС заставит РФ снизить цены для азиатского рынка, где баррель нефти марки Urals и так продается со скидкой в $34 по сравнению с баррелем Brent.
Кроме того, отказ Польши и Германии от поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" лишит Россию еще $12 млрд. Аналитики Bloomberg пришли к этой цифре, основываясь на объемах продаж 2021 года и средней цене на нефть в этот период.
Шестой пакет санкций сохраняет импорт по нефтепроводу в страны, не имеющие доступа к морю, – в Венгрию, Словакию и Чехию. Россия продолжит зарабатывать на этом около $6 млрд, отмечает агентство.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ, – это Венгрия. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил 31 мая о достижении договоренности об ограничении экспорта в Европейский союз нефти из России. "Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимум давления на Россию с целью прекращения войны", – написал он.