Евросоюз не планирует вводить газовое эмбарго против России – канцлер Австрии

Нехаммер: В отличие от газа, нефть намного проще найти не в России Фото: ЕРА

По его словам, поставки газа невозможно заменить также быстро, как нефтяные.

"В отличие от газа, нефть намного проще найти не в России", – сказал он.

Нехаммер приветствовал достигнутое ночью соглашение о частичном запрете ЕС на импорт российской нефти, хотя он считает, что эта мера будет "несомненно болезненной" для государств-членов.

"Но боль, которую мы переживаем, ничто по сравнению с болью, которую терпит украинский народ", – отметил канцлер.