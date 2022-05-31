Евросоюз не планирует вводить газовое эмбарго против России – канцлер Австрии

По его словам, поставки газа невозможно заменить также быстро, как нефтяные.
"В отличие от газа, нефть намного проще найти не в России", – сказал он.
Нехаммер приветствовал достигнутое ночью соглашение о частичном запрете ЕС на импорт российской нефти, хотя он считает, что эта мера будет "несомненно болезненной" для государств-членов.
"Но боль, которую мы переживаем, ничто по сравнению с болью, которую терпит украинский народ", – отметил канцлер.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил 31 мая о достижении договоренности об ограничении экспорта в Европейский союз нефти из России. "Это сразу покрывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимум давления на Россию с целью прекращения войны", – написал он.