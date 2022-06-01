Несколько сотен юристов готовят иски против России. Общая сумма исков о компенсации потерь из-за войны может превысить $1 трлн

По словам координатора кампании Джейсона МакКью, команда состоит из нескольких сотен юристов – представителей крупных юридических фирм. Они намерены судиться с Россией, частной военной компанией "Лига" (бывшей ЧВК "Вагнер") и бизнесменами, связанными с ними, в нескольких юрисдикциях, включая США и Великобританию.
Как отмечает The Guardian, целями юристов станут российские активы по всему миру – как попавшие под санкции, так и те, ограничения на которые еще не наложены.
МакКью уточнил, что речь идет о частных исках, не связанных с Украинским государством. В то же время команда юристов рассчитывает получить от Киева поддержку в виде предоставления доказательной базы и разведданных. О реакции со стороны руководства Украины пока информации нет, однако, по данным газеты, украинские чиновники проводят встречи с представителями консорциума.
Инициативу поддержал народный депутат от "Батьківщини" Сергей Тарута, который сейчас организовывает встречи юристов и следователей с украинскими чиновниками.
По словам нардепа, основными получателями компенсаций будут лица, которые потеряли близкого человека или имущество либо получили телесные повреждения. За ними следуют государственные и местные учреждения, а далее – предприятия. По его оценке, сумма общего потенциального иска к РФ может превысить $1 трлн.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 31 мая сообщил, что прямые убытки Украины от развязанной Россией войны превышают $600 млрд.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.