Украина потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки составили больше $600 млрд – Ермак

Он проинформировал, что из-за боевых действий страну покинули 5 млн человек. Еще столько же составляют внутренне перемещенные лица. Десятки тысяч мирных жителей погибли.

"Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают $600 млрд", – сказал Ермак.

29 мая в интервью "BBC News Україна" потери украинской экономики охарактеризовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30–50%. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50–70% мирного времени. При этом драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование", – пояснил глава правительства.