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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки составили больше $600 млрд – Ермак

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Глава ОП: Потеряна треть экономики
Глава ОП: Потеряна треть экономики
Фото: ЕРА

Прямые убытки Украины от развязанной Россией войны превышают $600 млрд. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, выступая 31 мая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает сайт ОП.

Он проинформировал, что из-за боевых действий страну покинули 5 млн человек. Еще столько же составляют внутренне перемещенные лица. Десятки тысяч мирных жителей погибли.

"Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают $600 млрд", – сказал Ермак.

29 мая в интервью "BBC News Україна" потери украинской экономики охарактеризовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30–50%. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50–70% мирного времени. При этом драматически возросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование", – пояснил глава правительства.

Контекст:

По расчетам Министерства экономики Украины, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Шмыгаль.

21 апреля президент Владимир Зеленский на сессии Всемирного банка, заявил, что Украина нуждается в поддержке в объеме до $7 млрд ежемесячно из-за ущерба, нанесенного российско-оккупационными войсками. "По состоянию на это время, с учетом экономического спада и разрушенных экономических связей, мы нуждаемся в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. Для восстановления после этой войны Украине понадобятся еще сотни миллиардов долларов", – подчеркнул Зеленский.

Теги: Украина, ВВП, Ирландия, жертвы, война России против Украины, ущерб, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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