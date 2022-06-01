Кулеба о шестом пакете санкций ЕС: Иногда казалось, что Венгрия бьется не за свои экономические интересы

"Иногда казалось, что Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго. Но в итоге решение было найдено. Надеемся, что за следующие 24 часа не случится что-то и вопрос не будет подвешен в воздухе", – сказал министр, отметив, что самые большие средства для финансирования своей военной машины РФ получает с торговли нефтью и газом.

Интервью записывали 31 мая. На тот момент, как сообщил Кулеба, ожидалось, что 1 июня будет принято окончательное юридическое решение по этому пакету санкций.

Однако, по данным Bloomberg, Венгрия сегодня снова заблокировала его принятие, выдвинув на встрече послов ЕС требование исключить главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из предложенного санкционного списка.