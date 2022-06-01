ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о шестом пакете санкций ЕС: Иногда казалось, что Венгрия бьется не за свои экономические интересы

У Кулебы сложилось впечатление, что Венгрия пыталась фактически сорвать нефтяное эмбарго
У Кулебы сложилось впечатление, что Венгрия пыталась фактически сорвать нефтяное эмбарго
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, которое вышло 1 июня, заявил, что нефтяное эмбарго, предусмотренное в шестом пакете санкций ЕС, "очень тяжело рождалось"

"Иногда казалось, что Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго. Но в итоге решение было найдено. Надеемся, что за следующие 24 часа не случится что-то и вопрос не будет подвешен в воздухе", – сказал министр, отметив, что самые большие средства для финансирования своей военной машины РФ получает с торговли нефтью и газом. 

Интервью записывали 31 мая. На тот момент, как сообщил Кулеба, ожидалось, что 1 июня будет принято окончательное юридическое решение по этому пакету санкций.

Однако, по данным Bloomberg, Венгрия сегодня снова заблокировала его принятие, выдвинув на встрече послов ЕС требование исключить главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из предложенного санкционного списка.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. 

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, он раскритиковал Орбана. Тот, по словам Хабека, продавливал свои интересы до последнего. Кулеба сказал, что это – опасный прецедент создания отдельного режима для некоторых членов ЕС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Венгрия, эмбарго, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Сумская показала детские фото своих дочерей: Будут жить в прекрасной, цветущей стране! Давайте создадим для них такой мир вместе
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Жена президента Польши – украинским детям: Взрослые начали эту жестокую войну, жертвами которой стали вы
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
Анатолий Анатолич вернулся из Франции в Украину и пошел добровольцем в стройбат
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Каминская о молчании Ани Лорак после нападения РФ на Украину: Все боятся. Посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за ребенком?
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (181704)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (90771)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (72228)
4
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (52900)
5
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (51948)
6
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (49609)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (36017)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (24066)
 
 
 
 