Кулеба о шестом пакете санкций ЕС: Иногда казалось, что Венгрия бьется не за свои экономические интересы

"Иногда казалось, что Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго. Но в итоге решение было найдено. Надеемся, что за следующие 24 часа не случится что-то и вопрос не будет подвешен в воздухе", – сказал министр, отметив, что самые большие средства для финансирования своей военной машины РФ получает с торговли нефтью и газом.
Интервью записывали 31 мая. На тот момент, как сообщил Кулеба, ожидалось, что 1 июня будет принято окончательное юридическое решение по этому пакету санкций.
Однако, по данным Bloomberg, Венгрия сегодня снова заблокировала его принятие, выдвинув на встрече послов ЕС требование исключить главу Русской православной церкви патриарха Кирилла из предложенного санкционного списка.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".
Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек недоволен компромиссом по нефтяному эмбарго, он раскритиковал Орбана. Тот, по словам Хабека, продавливал свои интересы до последнего. Кулеба сказал, что это – опасный прецедент создания отдельного режима для некоторых членов ЕС.