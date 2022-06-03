ЕС решил отключить от SWIFT один белорусский и три российских банка, в том числе "Сбербанк"

"ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк", а также на "Белорусский банк развития и реконструкции", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Евросовет окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ее войной, развязанной против Украины, 3 июня. Он также включает поэтапный отказ от российской нефти и ряд других ограничений.