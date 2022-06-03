ЕС решил отключить от SWIFT один белорусский и три российских банка, в том числе "Сбербанк"

"ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк "Сбербанк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк", а также на "Белорусский банк развития и реконструкции", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Евросовет окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ее войной, развязанной против Украины, 3 июня. Он также включает поэтапный отказ от российской нефти и ряд других ограничений.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что на решение президента РФ Владимира Путина остановить войну против Украины может повлиять только отключение всех российских банков от SWIFT, а также газовое и нефтяное эмбарго.