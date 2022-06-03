Зеленский: Мы уже начали работать над новыми санкционными пакетами против России. Ни одно лобби не поможет РФ

Зеленский: Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех элементов современной экономики Фото: president.gov.ua

"Если откровенно, это дается очень сложно. Поскольку смысл этого санкционного пакета – прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ потеряет огромные суммы после введения эмбарго.

"Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства", – добавил президент.

Зеленский объявил также о старте подготовки новых ограничений против РФ.

"Мы уже начали работать над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех элементов современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране России не поможет", – сказал президент Украины.