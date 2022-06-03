Зеленский: Мы уже начали работать над новыми санкционными пакетами против России. Ни одно лобби не поможет РФ

"Если откровенно, это дается очень сложно. Поскольку смысл этого санкционного пакета – прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что РФ потеряет огромные суммы после введения эмбарго.
"Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства", – добавил президент.
Зеленский объявил также о старте подготовки новых ограничений против РФ.
"Мы уже начали работать над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех элементов современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране России не поможет", – сказал президент Украины.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня. Он будет включать ограничительные меры против пропагандистов, бизнесменов и причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области, а также запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%. По данным СМИ, планировалось, что в санкционном списке также будет патриарх Русской православной церкви Кирилл, однако из-за позиции Венгрии его исключили из списка.