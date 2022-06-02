США ввели санкции против Захаровой, друга Путина Ролдугина и ряда бизнесменов

Под санкции попало 17 россиян. Среди них представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент РФ Владимир Путин, и его жена Елена Миртова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, жена и двое сыновей Мордашова.

Также санкции ввели против министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, Андрея Гасилова (он указан как лицо, имеющее отношение к АО "Аргумент" – этой компании принадлежит яхта, которую СМИ связывали с Путиным), гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова, вице-премьера Дмитрия Григоренка, главы компании Imperial Yachts Евгения Кочмана, топ-менеджера компании "РТИ-Системы" Евгения Новицкого, гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, министра экономического развития Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.

Также в санкционный список вошли 17 юрлиц, в том числе имеющих отношение к яхтенному бизнесу и к оборонно-промышленному комплексу, и несколько яхт и самолетов, связанных с Путиным и российскими чиновниками.

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