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США ввели санкции против Захаровой, друга Путина Ролдугина и ряда бизнесменов

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Под санкции попала представитель МИД РФ Захарова
Под санкции попала представитель МИД РФ Захарова
Фото: EPA

США 2 июня расширили санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц в связи с вторжением в Украину. Об этом сообщило министерство финансов США.

Под санкции попало 17 россиян. Среди них представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент РФ Владимир Путин, и его жена Елена Миртова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, жена и двое сыновей Мордашова.

Также санкции ввели против министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, Андрея Гасилова (он указан как лицо, имеющее отношение к АО "Аргумент" – этой компании принадлежит яхта, которую СМИ связывали с Путиным), гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова, вице-премьера Дмитрия Григоренка, главы компании Imperial Yachts Евгения Кочмана, топ-менеджера компании "РТИ-Системы" Евгения Новицкого, гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, министра экономического развития Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.

Также в санкционный список вошли 17 юрлиц, в том числе имеющих отношение к яхтенному бизнесу и к оборонно-промышленному комплексу, и несколько яхт и самолетов, связанных с Путиным и российскими чиновниками.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, их более 10 тыс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, санкции, яхта, война России против Украины, Мария Захарова, Сергей Ролдугин
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