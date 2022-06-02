США ввели санкции против Захаровой, друга Путина Ролдугина и ряда бизнесменов

Под санкции попало 17 россиян. Среди них представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент РФ Владимир Путин, и его жена Елена Миртова, бизнесмены Алексей Мордашов и Год Нисанов, жена и двое сыновей Мордашова.
Также санкции ввели против министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, Андрея Гасилова (он указан как лицо, имеющее отношение к АО "Аргумент" – этой компании принадлежит яхта, которую СМИ связывали с Путиным), гендиректора "Росгеологии" Сергея Горькова, вице-премьера Дмитрия Григоренка, главы компании Imperial Yachts Евгения Кочмана, топ-менеджера компании "РТИ-Системы" Евгения Новицкого, гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, министра экономического развития Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.
Также в санкционный список вошли 17 юрлиц, в том числе имеющих отношение к яхтенному бизнесу и к оборонно-промышленному комплексу, и несколько яхт и самолетов, связанных с Путиным и российскими чиновниками.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.
Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, их более 10 тыс.