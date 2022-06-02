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Российская нефть поставляется в США, несмотря на санкции – WSJ

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Индия стала главным центром переработки российской нефти в условиях санкций.
Индия стала главным центром переработки российской нефти в условиях санкций.
Фото: EPA

Российская нефть, несмотря на запрет, введенный в марте из-за вторжения РФ в Украину, вероятно, попадает на американский рынок. Об этом говорится в расследовании "The Wall Street Journal", опубликованном 1 июня.

По данным издания, нефть из РФ поставляется в США в переработанном виде. В частности, в мае этого года в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые были крупными покупателями российской нефти до войны и существенно увеличили ее поставки после вторжения РФ в Украину.

WSJ отмечает, что после начала вторжения все больше российских судов отключают GPS-оборудование, чтобы их перемещения было сложнее отследить. Вероятно, РФ использует опыт Ирана и Венесуэлы, перегружая нефть в открытом море с танкера на танкер, чтобы скрыть ее происхождение, а также "маскирует" в продуктах нефтепереработки – бензине и дизеле.

В условиях роста цен на топливо в США уполномоченные органы могут проверять происхождение нефтепродуктов не так тщательно, пишет WSJ. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не разъяснило, является ли импорт переработанной российской нефти нарушением санкций, рассказали газете участники рынка.

Это, заключает The Wall Street Journal, может подорвать эффективность американских и европейских санкций в отношении нефти из РФ.

Контекст:

Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в США было введено в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В конце мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, который также предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти, а также запрет на страхование танкеров с российской нефтью.

Агентство Bloomberg подсчитало, что из-за этого Россия потеряет около $10 млрд. Прекращение поставок через северную ветку нефтепровода “Дружба” в Польшу и Германию приведет к потере еще $12 млрд.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что частичное эмбарго на российскую нефть будет стоить России трети военного бюджета 2021 года.

Теги: Россия, США, Индия, санкции, нефть, дизельное топливо, эмбарго, Urals
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