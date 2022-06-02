Российская нефть поставляется в США, несмотря на санкции – WSJ

По данным издания, нефть из РФ поставляется в США в переработанном виде. В частности, в мае этого года в Нью-Йорк и Нью-Джерси прибыло топливо с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые были крупными покупателями российской нефти до войны и существенно увеличили ее поставки после вторжения РФ в Украину.

WSJ отмечает, что после начала вторжения все больше российских судов отключают GPS-оборудование, чтобы их перемещения было сложнее отследить. Вероятно, РФ использует опыт Ирана и Венесуэлы, перегружая нефть в открытом море с танкера на танкер, чтобы скрыть ее происхождение, а также "маскирует" в продуктах нефтепереработки – бензине и дизеле.

В условиях роста цен на топливо в США уполномоченные органы могут проверять происхождение нефтепродуктов не так тщательно, пишет WSJ. Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не разъяснило, является ли импорт переработанной российской нефти нарушением санкций, рассказали газете участники рынка.

Это, заключает The Wall Street Journal, может подорвать эффективность американских и европейских санкций в отношении нефти из РФ.