Россия рискует тем, что осталось от ее репутации, блокируя украинские порты – Блинкен

Блинкен: Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, вызваны действиями России Фото: ЕРА

По данным Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Глава Госдепа рассказал, что в Одессе в порту стоит около 45 судов с зерном. "И мы не можем их вывезти оттуда из-за российской блокады портов", – подчеркнул он.

По словам Блинкена, ООН ищет пути для решения этого вопроса и вывода судов из заблокированных портов, рассматриваются также альтернативные пути транспортировки зерна.

"Что касается того, чем рискует Россия, – она рискует тем, что осталось от ее репутации. Она ищет отношения со странами по всему миру, включая многие страны, которые сейчас являются жертвами российской агрессии из-за растущей продовольственной безопасности в результате этой агрессии, – добавил глава Госдепа. – Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, усугубленные конфликтом, усугубленные агрессией России, вызваны действиями России".

Санкции, которые наложены на Россию, по словам Блинкена, не запрещают ей экспортировать продовольствие.