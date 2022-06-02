Россия рискует тем, что осталось от ее репутации, блокируя украинские порты – Блинкен

По данным Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Глава Госдепа рассказал, что в Одессе в порту стоит около 45 судов с зерном. "И мы не можем их вывезти оттуда из-за российской блокады портов", – подчеркнул он.
По словам Блинкена, ООН ищет пути для решения этого вопроса и вывода судов из заблокированных портов, рассматриваются также альтернативные пути транспортировки зерна.
"Что касается того, чем рискует Россия, – она рискует тем, что осталось от ее репутации. Она ищет отношения со странами по всему миру, включая многие страны, которые сейчас являются жертвами российской агрессии из-за растущей продовольственной безопасности в результате этой агрессии, – добавил глава Госдепа. – Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, усугубленные конфликтом, усугубленные агрессией России, вызваны действиями России".
Санкции, которые наложены на Россию, по словам Блинкена, не запрещают ей экспортировать продовольствие.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.