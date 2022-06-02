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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия рискует тем, что осталось от ее репутации, блокируя украинские порты – Блинкен

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Блинкен: Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, вызваны действиями России
Блинкен: Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, вызваны действиями России
Фото: ЕРА

Россия, блокируя экспорт продовольствия из Украины, рискует "тем, что осталось от ее репутации". Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Вашингтоне 1 июня, трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

По данным Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Глава Госдепа рассказал, что в Одессе в порту стоит около 45 судов с зерном. "И мы не можем их вывезти оттуда из-за российской блокады портов", – подчеркнул он. 

По словам Блинкена, ООН ищет пути для решения этого вопроса и вывода судов из заблокированных портов, рассматриваются также альтернативные пути транспортировки зерна. 

"Что касается того, чем рискует Россия, – она рискует тем, что осталось от ее репутации. Она ищет отношения со странами по всему миру, включая многие страны, которые сейчас являются жертвами российской агрессии из-за растущей продовольственной безопасности в результате этой агрессии, – добавил глава Госдепа. – Я думаю, что страны по всему миру все больше признают, что проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас, усугубленные конфликтом, усугубленные агрессией России, вызваны действиями России". 

Санкции, которые наложены на Россию, по словам Блинкена, не запрещают ей экспортировать продовольствие.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, ООН, санкции, экспорт, Энтони Блинкен, морские порты Украины, зерно
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