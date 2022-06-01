Посол ЕС Маасикас: Самая наглая российская ложь касается надвигающегося продовольственного кризиса

Маасикас: Украина не может экспортировать свое зерно, потому что Россия военным путем заблокировала черноморские порты Фото: EPA

Фактчекеры ЕС отметили, что международные санкции, введенные против России, нацелены на способность Кремля финансировать свою военную агрессию, а не на сельскохозяйственный сектор.

"Санкции имеют исключения по экспорту и сделкам, связанным с продовольствием и сельскохозяйственной продукцией", – говорится в сообщении группы.

На деле же Россия ворует в Украине урожай и сельскохозяйственное оборудование, уничтожает пищевые и транспортные мощности и, что особенно важно, блокирует украинские порты в Черном море. Все эти действия направлены на то, чтобы предотвратить экспорт украинского зерна.

"Действительно, возможно, самая вопиющая ложь России касается надвигающегося продовольственного кризиса, затрагивающего самых уязвимых в мире. Да будет ясно: Украина не может экспортировать свое зерно, потому что Россия военным путем заблокировала черноморские порты. Точка", – отреагировал на статью группы Маасикас.