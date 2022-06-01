Посол ЕС Маасикас: Самая наглая российская ложь касается надвигающегося продовольственного кризиса

Фактчекеры ЕС отметили, что международные санкции, введенные против России, нацелены на способность Кремля финансировать свою военную агрессию, а не на сельскохозяйственный сектор.
"Санкции имеют исключения по экспорту и сделкам, связанным с продовольствием и сельскохозяйственной продукцией", – говорится в сообщении группы.
На деле же Россия ворует в Украине урожай и сельскохозяйственное оборудование, уничтожает пищевые и транспортные мощности и, что особенно важно, блокирует украинские порты в Черном море. Все эти действия направлены на то, чтобы предотвратить экспорт украинского зерна.
"Действительно, возможно, самая вопиющая ложь России касается надвигающегося продовольственного кризиса, затрагивающего самых уязвимых в мире. Да будет ясно: Украина не может экспортировать свое зерно, потому что Россия военным путем заблокировала черноморские порты. Точка", – отреагировал на статью группы Маасикас.
Indeed, maybe the most blatant of the Russian lies concerns the looming food crisis, affecting the most vulnerable in the world. Let it be clear: Ukraine cannot export its grain because Russia has militarily blocked the Black Sea ports. Period. https://t.co/wuLhslaV0c— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2022
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире, сообщал 11 мая Госдеп США.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.