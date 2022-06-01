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Лавров посетит Турцию для переговоров по деблокированию поставок сельхозпродукции из Украины – Чавушоглу

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Турция играет ключевую роль в усилиях по деблокированию поставок сельхозпродукции по Черному морю, отметил Чавушоглу
Турция играет ключевую роль в усилиях по деблокированию поставок сельхозпродукции по Черному морю, отметил Чавушоглу
Фото: EPA

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 8 июня прибудет в Турцию на переговоры по открытию "безопасного коридора" для поставок сельхозпродукции по Черному морю из Украины.

Об этом в интервью агентству "Анадолу", опубликованном 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был уведомлен о визите Лаврова в Турцию.

Чавушоглу рассказал, что глава МИД РФ приедет с военной делегацией. Ожидается, что стороны обсудят формирование "безопасного коридора" технически – прибытие и отбытие кораблей.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в решении вопроса блокирования поставок сельхозпродукции по Черному морю, назвав его "самым важным и приоритетным".

30 мая "проект создания "безопасного коридора" для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем" обсудили в ходе телефонного разговора президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.

По словам главы Украинского государства, в беседе с Эрдоганом среди прочего он обсудил "созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности", а также пути разблокирования украинских портов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 31 мая, что Украина совместно с Организацией Объединенных Наций продолжает вести работу для деблокирования торговых портов и возобновления экспорта продовольствия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.

Великобритания  и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Лавров, МИД Украины, Черное море, МИД России, продукты, переговоры, экспорт, блокада, Дмитрий Кулеба, Мевлют Чавушоглу, война России против Украины, безопасность, МИД Турции, визит, интервью, корабли, зерно
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