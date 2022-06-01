Лавров посетит Турцию для переговоров по деблокированию поставок сельхозпродукции из Украины – Чавушоглу

Турция играет ключевую роль в усилиях по деблокированию поставок сельхозпродукции по Черному морю, отметил Чавушоглу Фото: EPA

Об этом в интервью агентству "Анадолу", опубликованном 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был уведомлен о визите Лаврова в Турцию.

Чавушоглу рассказал, что глава МИД РФ приедет с военной делегацией. Ожидается, что стороны обсудят формирование "безопасного коридора" технически – прибытие и отбытие кораблей.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в решении вопроса блокирования поставок сельхозпродукции по Черному морю, назвав его "самым важным и приоритетным".

30 мая "проект создания "безопасного коридора" для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем" обсудили в ходе телефонного разговора президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.

По словам главы Украинского государства, в беседе с Эрдоганом среди прочего он обсудил "созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности", а также пути разблокирования украинских портов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 31 мая, что Украина совместно с Организацией Объединенных Наций продолжает вести работу для деблокирования торговых портов и возобновления экспорта продовольствия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)