Лавров посетит Турцию для переговоров по деблокированию поставок сельхозпродукции из Украины – Чавушоглу

Об этом в интервью агентству "Анадолу", опубликованном 31 мая, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был уведомлен о визите Лаврова в Турцию.
Чавушоглу рассказал, что глава МИД РФ приедет с военной делегацией. Ожидается, что стороны обсудят формирование "безопасного коридора" технически – прибытие и отбытие кораблей.
Чавушоглу подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в решении вопроса блокирования поставок сельхозпродукции по Черному морю, назвав его "самым важным и приоритетным".
30 мая "проект создания "безопасного коридора" для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины морским путем" обсудили в ходе телефонного разговора президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.
По словам главы Украинского государства, в беседе с Эрдоганом среди прочего он обсудил "созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности", а также пути разблокирования украинских портов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 31 мая, что Украина совместно с Организацией Объединенных Наций продолжает вести работу для деблокирования торговых портов и возобновления экспорта продовольствия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.