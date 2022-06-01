Папа Франциск призвал не использовать зерно как оружие

Папа римский призвал сделать все возможное, чтобы гарантировать общечеловеческое право на питание Фото: EPA

Об этом 1 июня в конце общей аудиенции заявил папа римский Франциск, его цитирует Vatican News.

Понтифик обратился "с горячим призывом сделать все возможное для того, чтобы решить эту проблему и гарантировать общечеловеческое право на питание".

Папа римский также призвал "не использовать зерно, основной продовольственный продукт, как оружие на войне".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал 31 мая, что Украина совместно с Организацией Объединенных Наций продолжает вести работу для деблокирования торговых портов и возобновления экспорта продовольствия.

Он отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.

Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.

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