Недопустимо, что шестой пакет санкций ЕС так долго обсуждался. Это все наши люди – Зеленский

Зеленский: Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, это веревка, которую российское государство попытается превратить в петлю Фото: president.gov.ua

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский говорил об обстрелах РФ мостов через реки в Украине, угрозе загрязнения подземных вод в результате боевых действий, блокировании украинских морских портов, а также – о санкциях.

"Главный смысл санкционных пакетов Европейского союза – это не просто причинить вред России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в частности, энергетическое. И потому я считаю неприемлемым, что на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Больше месяца!" – возмутился президент.

Зеленский отметил, что шестой пакет санкций "наконец-то оформлен" и подчеркнул: он должен заработать безотлагательно, после чего необходимо начинать подготовку следующего пакета санкций.

"Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, это веревка, которую российское государство попытается превратить в петлю", – добавил президент.

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