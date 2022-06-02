Недопустимо, что шестой пакет санкций ЕС так долго обсуждался. Это все наши люди – Зеленский

Текст выступления опубликован на сайте главы государства.
Зеленский говорил об обстрелах РФ мостов через реки в Украине, угрозе загрязнения подземных вод в результате боевых действий, блокировании украинских морских портов, а также – о санкциях.
"Главный смысл санкционных пакетов Европейского союза – это не просто причинить вред России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в частности, энергетическое. И потому я считаю неприемлемым, что на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Больше месяца!" – возмутился президент.
Зеленский отметил, что шестой пакет санкций "наконец-то оформлен" и подчеркнул: он должен заработать безотлагательно, после чего необходимо начинать подготовку следующего пакета санкций.
"Каждая связь Европы с Россией, которая еще остается, это веревка, которую российское государство попытается превратить в петлю", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе собрался двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго.
В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти. Как сказала фон дер Ляйен, речь идет о 90% поставок – для нефти, которая идет по трубопроводам, сделали исключение. На нефтепроводную нефть приходится 30% поставок, но Польша и Германия решили добровольно отказаться и от нее, пишет "Европейская правда".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя позицию Будапешта, сказал, что "иногда казалось – Венгрия уже бьется не за свои экономические интересы, а пытается фактически сорвать нефтяное эмбарго".
2 июня послы ЕС утвердили утвердили шестой пакет санкций против России. По данным СМИ, официально санкции будут обнародованы завтра.