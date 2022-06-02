Зеленский поблагодарил Люксембург за поставку оружия и пригласил премьера выступить в Раде

Он выразил благодарность властям и народу Люксембурга за "историческое решение предоставить Украине оружие".

"В отличие от других государств Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя, что важно, и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – мощнее, чем у некоторых из тех, кто остался слабым, даже несмотря на значительно больший географический масштаб", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше современного оружия, которое обеспечит превосходство над Россией не только в смелости и уме, но и в технологиях, и попросил Люксембург защищать эту потребность Украины перед другими европейскими государствами.

Президент также поблагодарил Люксембург за участие в санкционном давлении на Россию и отметил, что его необходимо усиливать, чтобы Россия "удовлетворилась масштабом собственной территории и никогда не посягала на жизнь других стран".

"Все российские чиновники, работающие на войну и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции. Активы этих и других подсанкционных лиц – как физических, так и юридических, а также активы российского государства, хранящиеся в иностранных юрисдикциях, должны быть заморожены. Все. И нужно найти юридическую возможность конфисковать их, чтобы направить на возмещение ущерба, который Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо. И – поучительно для агрессора", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "де-факто стала частью Европейского союза", происходит сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству.

"И я верю, что ваше государство как один из основателей объединенной Европы поддержит сначала кандидатство для Украины, а впоследствии и членство в Европейском союзе", – сказал президент.

Он пригласил премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в Киев, чтобы в деталях обсудить дальнейшее сотрудничество, и предложил ему выступить в Верховной Раде Украины.

"Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же победит один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время... И я благодарен вам за то, что Великое Герцогство защищает свободу действительно вместе с нами", – подытожил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)