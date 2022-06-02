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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Люксембург за поставку оружия и пригласил премьера выступить в Раде

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Зеленский: У Люксембурга нет значительных оборонных производств, но вы проявили солидарность масштаба великой нации
Зеленский: У Люксембурга нет значительных оборонных производств, но вы проявили солидарность масштаба великой нации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Люксембург за вовремя оказанную военную помощь и поддержку санкций и призвал подвергнуть санкциям всех российских чиновников, работающих на войну. Об этом он сказал 2 июня в обращении к парламенту Люксембурга, опубликованном Офисом президента.

Он выразил благодарность властям и народу Люксембурга за "историческое решение предоставить Украине оружие".

"В отличие от других государств Люксембург не имеет больших военных складов или значительных оборонных производств. Но вы проявили солидарность масштаба великой нации и оказали оборонную помощь вовремя, что важно, и без лишней бюрократии, как и положено людям с большой душой. Вы доказали, что ваш потенциал – мощнее, чем у некоторых из тех, кто остался слабым, даже несмотря на значительно больший географический масштаб", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше современного оружия, которое обеспечит превосходство над Россией не только в смелости и уме, но и в технологиях, и попросил Люксембург защищать эту потребность Украины перед другими европейскими государствами.

Президент также поблагодарил Люксембург за участие в санкционном давлении на Россию и отметил, что его необходимо усиливать, чтобы Россия "удовлетворилась масштабом собственной территории и никогда не посягала на жизнь других стран".

"Все российские чиновники, работающие на войну и все российские судьи, работающие на репрессии, должны попасть под санкции. Активы этих и других подсанкционных лиц – как физических, так и юридических, а также активы российского государства, хранящиеся в иностранных юрисдикциях, должны быть заморожены. Все. И нужно найти юридическую возможность конфисковать их, чтобы направить на возмещение ущерба, который Россия нанесла жертвам войны. Это будет справедливо. И – поучительно для агрессора", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "де-факто стала частью Европейского союза", происходит сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству.

"И я верю, что ваше государство как один из основателей объединенной Европы поддержит сначала кандидатство для Украины, а впоследствии и членство в Европейском союзе", – сказал президент.

Он пригласил премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля в Киев, чтобы в деталях обсудить дальнейшее сотрудничество, и предложил ему выступить в Верховной Раде Украины.

"Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же победит один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черное время... И я благодарен вам за то, что Великое Герцогство защищает свободу действительно вместе с нами", – подытожил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times. После этого публичных сообщений о поставках оружия от Люксембурга не было.

Люксембург также выделил €250 млн помощи Украине.

Теги: оружие, санкции, вооружение, военная помощь, Люксембург, Европейский союз, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, война России против Украины
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