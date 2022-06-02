США планируют продать Украине ударные беспилотники

Продажу этих беспилотников еще предстоит рассмотреть Конгрессу. Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже MQ-1C Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, пишет агентство.
Для Украины продажи MQ-1C будут иметь большое значение, отмечает Reuters, поскольку эти беспилотники выводят оборону страны на новый уровень. MQ-1C – передовая американская система, способная наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов.
Grey Eagle могут нести восемь ракет Hellfire и в разы больше Bayraktar-TB2, говорится в сообщении.
21 мая президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину". Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.
1 июня Министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое США предоставят Украине в рамках пакета помощи на $700 млн. Он включает реактивные системы и боеприпасы, системы ПВО, Javelin и много других позиций.