США планируют продать Украине ударные беспилотники

Продажу этих беспилотников еще предстоит рассмотреть Конгрессу. Администрация президента Джо Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже MQ-1C Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, пишет агентство.

Для Украины продажи MQ-1C будут иметь большое значение, отмечает Reuters, поскольку эти беспилотники выводят оборону страны на новый уровень. MQ-1C – передовая американская система, способная наносить многочисленные глубокие удары по целям и находиться в воздухе более 30 часов.

Grey Eagle могут нести восемь ракет Hellfire и в разы больше Bayraktar-TB2, говорится в сообщении.