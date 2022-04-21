ВВС США разработали новый беспилотник по просьбе Украины – Пентагон

Он отметил, что Phoenix Ghost обладает "возможностями, аналогичными беспилотным системам серии Switchblade", однако между ними существуют различия. В чем именно заключаются эти различия, Кирби не уточнил.
Спикер Пентагона добавил, что управление новыми беспилотниками потребует "некоторой минимальной подготовки опытных операторов". По его словам, Пентагон прорабатывает эти требования с украинскими военными.
Кирби заявил, что в рамках последнего пакета военной помощи Украина получит 121 беспилотник Phoenix Ghost.
21 апреля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $800 млн. Среди прочего, Соединенные Штаты поставят 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним, беспилотники, полевое оборудование и запасные части.
О поставках беспилотников Switchblade США объявили 13 апреля. Существует два вида этих боевых дронов-камикадзе – Switchblade 300 и Switchblade 600. Первый предназначен для уничтожения живой силы противника, второй, оснащенный ракетой типа Javelin, – для уничтожения техники. США заявляли, что будут поставлять Украине обе модификации.