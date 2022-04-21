ВВС США разработали новый беспилотник по просьбе Украины – Пентагон

По словам Кирби, новый беспилотник был разработан в ответ на просьбу Украины Фото: EPA

Он отметил, что Phoenix Ghost обладает "возможностями, аналогичными беспилотным системам серии Switchblade", однако между ними существуют различия. В чем именно заключаются эти различия, Кирби не уточнил.

Спикер Пентагона добавил, что управление новыми беспилотниками потребует "некоторой минимальной подготовки опытных операторов". По его словам, Пентагон прорабатывает эти требования с украинскими военными.

Кирби заявил, что в рамках последнего пакета военной помощи Украина получит 121 беспилотник Phoenix Ghost.