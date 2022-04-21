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ВВС США разработали новый беспилотник по просьбе Украины – Пентагон

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По словам Кирби, новый беспилотник был разработан в ответ на просьбу Украины
По словам Кирби, новый беспилотник был разработан в ответ на просьбу Украины
Фото: EPA

Военно-воздушные силы США разработали новый тип беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost в соответствии с украинскими требованиями. Об этом 21 апреля рассказал спикер министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби, сообщает CNN.

Он отметил, что Phoenix Ghost обладает "возможностями, аналогичными беспилотным системам серии Switchblade", однако между ними существуют различия. В чем именно заключаются эти различия, Кирби не уточнил.

Спикер Пентагона добавил, что управление новыми беспилотниками потребует "некоторой минимальной подготовки опытных операторов". По его словам, Пентагон прорабатывает эти требования с украинскими военными.

Кирби заявил, что в рамках последнего пакета военной помощи Украина получит 121 беспилотник Phoenix Ghost.

Контекст:

21 апреля США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на $800 млн. Среди прочего, Соединенные Штаты поставят 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним, беспилотники, полевое оборудование и запасные части.

О поставках беспилотников Switchblade США объявили 13 апреля. Существует два вида этих боевых дронов-камикадзе – Switchblade 300 и Switchblade 600. Первый предназначен для уничтожения живой силы противника, второй, оснащенный ракетой типа Javelin, – для уничтожения техники. США заявляли, что будут поставлять Украине обе модификации.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: США, Украина, Пентагон, ВВС США, война России против Украины, Джон Кирби, Switchblade
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