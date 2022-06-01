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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон опубликовал список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи Украине на $700 млн

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США выделили новый пакет помощи Украине
США выделили новый пакет помощи Украине
Фото: EPA

Министерство обороны США 1 июня опубликовало список вооружения, которое США предоставят Украине в рамках пакета помощи на $700 млн.

Помощь, как указали в пресс-службе, "предназначена для удовлетворения критических потребностей Украины в сегодняшней борьбе". Это 11-й пакет военной помощи США Украине.

Пакет помощи включает:

  • высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС воздушного наблюдения;
  • 1 тыс. Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тыс. единиц противотанкового оружия;
  • 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических машин;
  • запчасти и оборудование.

"В настоящее время Соединенные Штаты выделили Украине около $5,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации [президента Джо] Байдена, в том числе около $4,6 млрд – с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности Украины. Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", – заявили в Пентагоне.

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О новом пакете помощи Украине Байден объявил сегодня. Он отметил, что помощь, в частности, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

По данным CNNHIMARS будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. Телеканал отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

Контекст:

21 мая Байден подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Пентагон, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, Javelin, HIMARS
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