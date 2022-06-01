Украина заверила США, что не будет использовать РСЗО для поражения целей в РФ – Блинкен

"Украинцы заверили нас, что они не будут использовать эти системы против целей на российской территории. Между Украиной и Соединенными Штатами есть сильное доверие, а также между нашими союзниками и партнерами", – сказал он.
Блинкен, отвечая на вопрос об опасениях эскалации в случае предоставления Украине ракетных систем залпового огня, напомнил, что агрессор – Россия.
"Это Россия атакует Украину – не наоборот. И, попросту говоря, лучший способ прекратить эскалацию – чтобы Россия прекратила агрессию и войну, которую начала. Это полностью в их силах, – подчеркнул он. – Хочу также напомнить, что с начала этой агрессии и еще до того президент [США Джо] Байден очень четко объяснил президенту [РФ Владимиру] Путину, что будут делать США, если Россия начнет эту агрессию – включая предоставление Украине помощи, чтобы она могла защищаться. Мы сделали именно то, о чем предупредили, что мы это будем делать. Россия решила начать эту войну, несмотря на все наши усилия предотвратить это интенсивными дипломатическими усилиями в течение многих месяцев. И опять-таки: они начали конфликт, и они могут прекратить его в любой момент".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Всего с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби 7 мая.
Согласно данным Пентагона, США с начала работы администрации президента Джо Байдена предоставили Украине военной помощи на $4,6 млрд, в том числе – 10 пакетов военной помощи на $3,9 млрд за период с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.