Украина заверила США, что не будет использовать РСЗО для поражения целей в РФ – Блинкен

"Украинцы заверили нас, что они не будут использовать эти системы против целей на российской территории. Между Украиной и Соединенными Штатами есть сильное доверие, а также между нашими союзниками и партнерами", – сказал он.

Блинкен, отвечая на вопрос об опасениях эскалации в случае предоставления Украине ракетных систем залпового огня, напомнил, что агрессор – Россия.

"Это Россия атакует Украину – не наоборот. И, попросту говоря, лучший способ прекратить эскалацию – чтобы Россия прекратила агрессию и войну, которую начала. Это полностью в их силах, – подчеркнул он. – Хочу также напомнить, что с начала этой агрессии и еще до того президент [США Джо] Байден очень четко объяснил президенту [РФ Владимиру] Путину, что будут делать США, если Россия начнет эту агрессию – включая предоставление Украине помощи, чтобы она могла защищаться. Мы сделали именно то, о чем предупредили, что мы это будем делать. Россия решила начать эту войну, несмотря на все наши усилия предотвратить это интенсивными дипломатическими усилиями в течение многих месяцев. И опять-таки: они начали конфликт, и они могут прекратить его в любой момент".

Война России против Украины. Главное (обновляется)